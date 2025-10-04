خبرگزاری کار ایران
کشت تابستانه در ۲۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دزفول

کشت تابستانه در ۲۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دزفول
کد خبر : 1695319
مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: عملیات کشت محصولات تابستانه در سال زراعی جاری با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش ایلنا از خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره پایان موفقیت آمیز کشت تابستانه در ۲۱ هزار هکتار از اراضی دزفول، اظهار کرد: این محصولات شامل اقلام راهبردی از جمله ذرت، سویا، حبوبات، کنجد، سبزی و صیفی و دیگر کشت‌های مورد نیاز بازار بودند که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی منطقه دارند.

وی در خصوص اقدامات حمایتی افزود: در راستای پشتیبانی از کشاورزان، بیش از ۵ هزار تن کود ازته مورد نیاز برای کشت‌های تابستانه، جذب و به موقع بین کشاورزان توزیع شد تا شاهد عملکرد مطلوب و افزایش تولید در واحد سطح باشیم.

 

