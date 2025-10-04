به گزارش خبرنگار ایلنا، جهانبخش یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: آمار حیوان‌گزیدگی در کردستان از ۲ هزار و ۵۹۳ مورد در سال ۱۴۰۰ به سه هزار و ۹۱۱ مورد در سال گذشته افزایش یافته است که این رشد قابل توجه، نگرانی‌های جدی را به دنبال دارد.

وی افزود: ۷۲ درصد از موارد حیوان‌گزیدگی مربوط به سگ‌گزیدگی است و مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تمام توان آماده ارائه خدمات درمانی به مصدومان می‌باشند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت کردستان خاطرنشان کرد: سگ‌های ولگرد علاوه بر انتقال بیماری هاری، می‌توانند عامل انتقال بیماری‌های دیگری مانند کیست هیداتیک نیز باشند.

یوسفی با بیان اینکه، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۴ درصد مصدومان مردان و ۲۰ درصد آنان دانش‌آموزان هستند گفت: این موضوع اهمیت آموزش‌های عمومی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی با اشاره به حضور ۱۰ مرکز تخصصی فعال دانشگاه علوم پزشکی کردستان در خط مقدم مبارزه با بیماری هاری گفت: هاری یک بیماری ویروسی است که از طریق گزش، خراش یا حتی لیسیدن حیوان آلوده منتقل می‌شود و تنها اقدام درمانی به‌موقع می‌تواند از مرگ جلوگیری کند.

انتهای پیام/