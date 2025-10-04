در پی انتشار مطلبی تحت عنوان «ایستگاه قطار میان‌آب کرخه در وضعیت نامناسب» در تاریخ ۱۰ مهرماه در ایلنا، مصطفی ساکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: توقف ریل‌باس در سمت مقابل ساختمان اصلی ایستگاه به‌ منظور رفاه حال شهروندان و تسهیل سوار و پیاده شدن مسافران انجام می‌شود و در صورت رضایت کامل مسافران، امکان جابه‌جایی قطار به خط مقابل نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اقدامات در حال انجام برای ارتقای وضعیت سکوها افزود: پیگیری‌های لازم جهت نصب سایه‌بان و تأمین امکانات اولیه در سکو صورت گرفته و بهسازی کامل سکو نیز در دستور کار راه‌آهن قرار دارد.

مدیر روابط‌ عمومی راه‌آهن زاگرس درباره موضوع صندلی‌های ثابت در ایستگاه نیز گفت: با توجه به فروش اینترنتی بلیت قطار، مشکل صندلی‌ها برطرف شده و نارضایتی مسافران در این زمینه کاهش یافته است.

ساکی در خصوص توقف قطار پنج‌ستاره فدک در ایستگاه شوش بیان کرد: ایستگاه شوش جایگاه مهمی در شبکه ریلی جنوب کشور دارد و قطارهای مختلفی در آن خدمت‌رسانی می‌کنند و توقف قطار فدک در این ایستگاه به دلیل غیرتشکیلاتی بودن، تنها در حد دو دقیقه امکان‌پذیر است و ادعای بی‌توجهی به مردم شهرستان شوش صحت ندارد.

وی ادامه داد: فروش بلیت قطار پنج‌ستاره فدک به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود و شرایط خرید برای همه هم‌استانی‌ها فراهم است. همچنین این قطار در ایستگاه شوش برای سوار و پیاده شدن مسافران محترم توقف دارد.

مدیر روابط عمومی راه آهن زاگرس گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که امکانات رفاهی نظیر کولر و آب‌سردکن در ایستگاه بدون مشکل در دسترس مسافران قرار دارد.

ساکی تاکید کرد: راه‌آهن زاگرس خود را موظف به احترام به حقوق مردم عزیز می‌داند و ارتقای خدمات در ایستگاه راه‌آهن شوش را در دستور کار جدی خود قرار داده است.

انتهای پیام/