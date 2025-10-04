پاسخ راهآهن زاگرس به گلایمندی مردم شوش؛
رفاه مسافران، اولویت اصلی ما میباشد
روابطعمومی راهآهن زاگرس در پی طرح برخی گلایههای از سوی مردم درباره شرایط ایستگاه راهآهن شوش و خدماترسانی قطارها توضیحاتی را ارائه کرد.
در پی انتشار مطلبی تحت عنوان «ایستگاه قطار میانآب کرخه در وضعیت نامناسب» در تاریخ ۱۰ مهرماه در ایلنا، مصطفی ساکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: توقف ریلباس در سمت مقابل ساختمان اصلی ایستگاه به منظور رفاه حال شهروندان و تسهیل سوار و پیاده شدن مسافران انجام میشود و در صورت رضایت کامل مسافران، امکان جابهجایی قطار به خط مقابل نیز وجود دارد.
وی با اشاره به اقدامات در حال انجام برای ارتقای وضعیت سکوها افزود: پیگیریهای لازم جهت نصب سایهبان و تأمین امکانات اولیه در سکو صورت گرفته و بهسازی کامل سکو نیز در دستور کار راهآهن قرار دارد.
مدیر روابط عمومی راهآهن زاگرس درباره موضوع صندلیهای ثابت در ایستگاه نیز گفت: با توجه به فروش اینترنتی بلیت قطار، مشکل صندلیها برطرف شده و نارضایتی مسافران در این زمینه کاهش یافته است.
ساکی در خصوص توقف قطار پنجستاره فدک در ایستگاه شوش بیان کرد: ایستگاه شوش جایگاه مهمی در شبکه ریلی جنوب کشور دارد و قطارهای مختلفی در آن خدمترسانی میکنند و توقف قطار فدک در این ایستگاه به دلیل غیرتشکیلاتی بودن، تنها در حد دو دقیقه امکانپذیر است و ادعای بیتوجهی به مردم شهرستان شوش صحت ندارد.
وی ادامه داد: فروش بلیت قطار پنجستاره فدک بهصورت اینترنتی انجام میشود و شرایط خرید برای همه هماستانیها فراهم است. همچنین این قطار در ایستگاه شوش برای سوار و پیاده شدن مسافران محترم توقف دارد.
مدیر روابط عمومی راه آهن زاگرس گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد که امکانات رفاهی نظیر کولر و آبسردکن در ایستگاه بدون مشکل در دسترس مسافران قرار دارد.
ساکی تاکید کرد: راهآهن زاگرس خود را موظف به احترام به حقوق مردم عزیز میداند و ارتقای خدمات در ایستگاه راهآهن شوش را در دستور کار جدی خود قرار داده است.