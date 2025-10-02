به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ «نادعلی صادقی» اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خرد در شهرستان، کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند و نسبت به پیگیری موضوع با جدیت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به اشرافیت اطلاعاتی و استفاده از ابزار هوشمند پلیسی توسط ماموران آگاهی، اضافه کرد: سرانجام پلیس توانست یکی از سارقان سابقه دار را حین فروش اموال مسروقه دستگیر و برای بررسی بیشتر به پلیس آگاهی منتقل کند.

سرهنگ صادقی با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به ۲۹ فقره انواع سرقت خرد اعتراف کردند افزود: در ادامه ۲ نفر مالخر شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گنبد از تکمیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضائی خبر داد و گفت: مواد مخدر زمینه ساز و بستر ارتکاب سایر جرائم در جامعه است و ریشه کن کردن آن نیاز به عزم و اراده همگانی است.

وی گفت: در اجرای طرح شناسایی متهمان تحت تعقیب و متواری، دستگیری این افراد قانون گریز در دستور کار پلیس‌های تخصصی و ماموران انتظامی گنبدکاووس قرار گرفت. با تلاش ماموران در این راستا ۲۷ متهم تحت تعقیب دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

