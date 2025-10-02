آغاز عملیات اجرایی احداث باند دوم محور سهراهی قزانچی – روانسر با اعتبار ۱۸ هزار میلیارد ریال
عملیات اجرایی احداث باند دوم محور سهراهی قزانچی – روانسر با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه آغاز شد. این پروژه بهعنوان یکی از طرحهای راهبردی استان کرمانشاه، با هدف ارتقای ایمنی جادهای، کاهش تصادفات و ایجاد تحولی در توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، پروژه احداث باند دوم محور سهراهی قزانچی – روانسر با ارزش روز بیش از ۱۸ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال تعریف شده و طبق برنامهریزیها در مدت زمان اولیه ۳۶ ماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
بر اساس اعلام مسئولان، طول کل محور قزانچی – روانسر ۱۵۲ کیلومتر است که در قالب ۵ قطعه اجرایی دنبال میشود. در این مرحله از طرح، عملیات اجرایی باند دوم به طول ۴۶/۶ کیلومتر با رویه آسفالتی آغاز شده است.
احداث این محور به دلیل حجم بالای تردد و قرار گرفتن در مسیر اتصال شهرستان روانسر به مرکز استان، از اهمیت ویژهای برخوردار است. اجرای باند دوم، علاوه بر کاهش زمان سفر و صرفهجویی در مصرف سوخت، نقش بسزایی در ارتقای ایمنی عبور و مرور، کاهش حوادث رانندگی و روانسازی جریان ترافیک ایفا خواهد کرد.
همچنین این پروژه میتواند زمینهساز دسترسی آسانتر مردم منطقه به بازارچههای مرزی و توسعه ظرفیتهای گردشگری طبیعی و تاریخی استان باشد و در نهایت به رونق اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی در غرب کشور بینجامد.
در مراسم آغاز عملیات، مقامات استانی و ملی ضمن تأکید بر اهمیت تکمیل سریع این پروژه، آن را گامی مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار عنوان کردند و خواستار بهرهگیری از توان پیمانکاران بومی و همکاری همه دستگاههای استانی برای پیشبرد طرح شدند.