به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، امروز بعد ظهر چهارشنبه نهم مهر، که به‌صورت ویدیوکنفرانس در مراسم آغاز ریل‌گذاری راه‌آهن کرمانشاه به خسروی حضور داشت این پروژه را یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده کریدورهای بین‌المللی ایران دانست و گفت:«خط ریلی کرمانشاه ـ خسروی، صرفاً یک پروژه استانی یا منطقه‌ای نیست، بلکه طرحی ملی و فراملی است که با تکمیل آن، شاهد اتصال بخش بزرگی از شبکه ریلی ایران به عراق و در نهایت به کشورهای حوزه مدیترانه و شامات خواهیم بود. این اتصال می‌تواند ایران را به پلی پایدار برای ارتباط بین آسیای میانه و غرب آسیا تبدیل کند و ظرفیت کشور در حوزه ترانزیت بار و مسافر را به شکل چشمگیری افزایش دهد.»

وی در ادامه افزود: «امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که حمل‌ونقل ریلی نه تنها به‌عنوان یک ابزار توسعه اقتصادی، بلکه به‌عنوان شاخصی از پیشرفت و ثبات در روابط بین‌المللی کشورها تلقی می‌شود. ایران، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه خود، این فرصت را دارد که در قلب کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گیرد. یکی از این مسیرهای حیاتی، کریدور شرق به غرب است که پروژه کرمانشاه به خسروی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد.»

صادق مالواجرد با اشاره به تأکید دولت بر توسعه شبکه‌هایریلی تصریح کرد:«رئیس‌جمهوری شخصاً بر تکمیل کریدورهای ریلی کشور تأکید ویژه دارد و پروژه‌های مشابه در دیگر نقاط کشور نیز با همین نگاه راهبردی در حال پیگیری است. دولت و وزارت راه و شهرسازی به‌خوبی واقف‌اند که اتصال ایران به شبکه‌های بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی، نه تنها درآمدزایی و صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد، بلکه باعث کاهش ترافیک جاده‌ای، کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی خواهد شد.»

وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد: «یکی از مهم‌ترین کارکردهای این پروژه، تسهیل سفرهای زائران عتبات عالیات است. خط ریلی کرمانشاه ـ خسروی به عنوان نزدیک‌ترین مسیر ریلی به بغداد، می‌تواند نقش بزرگی در جابه‌جایی ایمن، سریع و ارزان زائران داشته باشد و این موضوع برای مردم استان کرمانشاه و کل کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.»

وی با بیان اینکه تأمین اعتبار پروژه در دستور کار جدی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است، ادامه داد: «ما با هماهنگی‌های انجام‌شده در تلاشیم تا منابع مالی مورد نیاز در موعد مقرر تخصیص یابد. اعتقاد داریم که هرگونه سرمایه‌گذاری در این پروژه، بازگشت سریع و مطمئن خواهد داشت. چراکه علاوه بر مزایای اقتصادی و تجاری، آثار اجتماعی و فرهنگی آن نیز غیرقابل انکار است.»

در ادامه مراسم،هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، ، نیز در سخنانی با یادآوری اهمیت این طرح گفت: «پروژه راه‌آهن کرمانشاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ بود. این طرح از همان ابتدا به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه غرب کشور تعریف شد و در قالب کریدور ریلی سرخس ـ کرمانشاه ـ خسروی پیگیری گردید. این کریدور، به‌عنوان شاهراه شرقی ـ غربی کشور، نقشی حیاتی در آینده حمل‌ونقل ریلی ایران ایفا خواهد کرد.»

بازوند با تأکید بر اینکه راه‌آهن کرمانشاه ـ اسلام‌آباد غرب ـ خسروی نقطه تکمیل‌کننده این کریدور است، افزود: «در سال‌های گذشته این پروژه با مشکلات اعتباری و اجرایی مواجه بود، اما خوشبختانه امروز با آغاز رسمی عملیات ریل‌گذاری، جان تازه‌ای گرفته است. این مسیر، نه‌تنها برای استان کرمانشاه اهمیت دارد بلکه برای تمام کشور سودمند خواهد بود؛ چراکه امکان دسترسی مستقیم ایران به بازارهای عراق و کشورهای عربی فراهم می‌شود.»

وی جزئیات بیشتری درباره این پروژه ارائه داد و گفت: «اجرای طرح در دو فاز تعریف شده است؛ فاز اول شامل مسیر ۱۱۵ کیلومتری کرمانشاه به اسلام‌آباد غرب و فاز دوم نیز مسیر ۱۴۸ کیلومتری اسلام‌آباد غرب تا مرز خسروی را در بر می‌گیرد. در مجموع، تکمیل این خط آهن به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.»

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور افزود: «در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه، ۶ همت اعتبار برای این پروژه مصوب شد که از این میزان، ۴۵۰ میلیارد تومان تاکنون تخصیص یافته است. انتظار داریم با پیگیری‌های مستمر، این اعتبار تا پایان سال به یک همت افزایش یابد تا روند اجرای پروژه سرعت بیشتری پیدا کند.»

بازوند همچنین به نیاز پروژه به ریل اشاره کرد و گفت: «برای تکمیل این مسیر ریلی حدود ۱۳ هزار تن ریل مورد نیاز است که تاکنون دو هزار تن آن خریداری و تأمین شده است. مذاکرات خوبی نیز با ذوب‌آهن اصفهان صورت گرفته و امید داریم تا پایان امسال میزان ریل تأمین‌شده به هفت هزار تن برسد.»

وی در پایان سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به آینده این پروژه، گفت: «ریل‌گذاری خط آهن کرمانشاه ـ خسروی آغاز یک مسیر تازه است. بدون شک، تکمیل این طرح موجب تحولات اساسی در حمل‌ونقل ریلی کشور خواهد شد و علاوه بر ارتقای سطح زندگی مردم استان کرمانشاه، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را نیز در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت خواهد کرد. ما مصمم هستیم با همکاری دستگاه‌های ذیربط، این پروژه را در موعد مقرر به بهره‌برداری برسانیم و آن را به عنوان میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده به ثمر برسانیم.»

گفتنی است راه‌آهن کرمانشاه ـ اسلام‌آباد غرب ـ خسروی به‌عنوان بخشی از طرح ملی راه‌آهن غرب کشور، با هدف اتصال شبکه ریلی ایران به مرز خسروی و در نهایت به عراق و کشورهای غرب آسیا در دست اجراست؛ طرحی که کارشناسان حمل‌ونقل آن را یکی از کلیدی‌ترین پروژه‌های زیربنایی کشور در دهه‌های اخیر توصیف می‌کنند.

انتهای پیام/