قائم‌مقام کمیته امداد فارس مطرح کرد؛

روایت صحیح و جهاد تبیین، رمز پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه

روایت صحیح و جهاد تبیین، رمز پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه
قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس تأکید کرد: روایت صحیح و تبیین واقعیت‌ها، رمز اصلی پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه بود.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی کیهان‌پور  در نشست تخصصی «جهاد تبیین و دفاع مقدس» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، نقش رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) و حضور داوطلبانه مردم در صحنه را عامل اصلی موفقیت‌های ملت ایران دانست و افزود: همان روحیه ایثار و مقاومت در جنگ ۱۲ روزه نیز به وحدت ملی و شکست توطئه‌های دشمنان انجامید.

در ادامه این نشست، استاد دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به شرایط دشوار دوران دفاع مقدس گفت: جنگ تحمیلی در زمانی آغاز شد که دشمن مسئولان و فرماندهان رده‌بالای کشور را ترور کرده بود و جامعه جهانی نیز در برابر تجاوز رژیم بعث سکوت اختیار کرده بود.

کارگر با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه نشان داد ترکیب اراده و قدرت مردم می‌تواند معادلات بزرگ منطقه را تغییر دهد، تصریح کرد: این نبرد، وحدت ملی بی‌سابقه‌ای را در کشور ایجاد کرد و نسل جوان بیش از پیش به دشمنی رژیم صهیونیستی با ملت ایران پی برد.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به دستاوردهای نظامی این جنگ اظهار کرد: در همان شب نخست، موشک‌های ایرانی از چندین لایه پدافندی رژیم صهیونیستی از جمله گنبد آهنین، فلاخن داوود، پیکان و تاد عبور کردند و به اهداف اصابت نمودند.

به گفته کارگر، بخش عمده‌ای از توان موشکی ایران در این جنگ به نمایش گذاشته نشد و تنها موشک خرمشهر شلیک شد.

وی تأکید کرد: دشمن تصور می‌کرد با فشار نظامی و تحریک داخلی می‌تواند ایران را به بحران بکشاند، اما ملت ایران با تکیه بر توان دفاعی، بسیج مردمی و رهبری حکیمانه از این تهدید سربلند بیرون آمد.

این نشست با حضور فرماندهان سپاه فجر استان فارس و بسیجیان هشت سال دفاع مقدس برگزار شد و در پایان از رزمندگان و بسیجیان با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

