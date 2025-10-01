به گزارش ایلنا، سرهنگ قاسم عزیزی بیان داشت: در تداوم اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی، مرحله دیگری از طرح آرامش باهدف برخورد قاطع با خرده‌فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح، مأموران با بررسی‌های دقیق میدانی موفق شدند ۱۹ خرده‌فروش مواد مخدر را شناسایی و در چند عملیات هماهنگ دستگیر که برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد تصریح کرد: در این طرح تعداد ۶۱ نفر معتاد متجاهر نیز از سطح محلات هدف و آلوده جمع‌آوری که ضمن هماهنگی‌های لازم صورت گرفته، این افراد برای سیر مراحل بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.



