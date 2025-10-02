کارخانه دخانیات خوی در آستانه تعطیلی کامل/ صدها کارگر در انتظار تصمیم مسئولان هستند

محمد رادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به سابقه ۷۵ ساله کارخانه دخانیات خوی در صنعت استان آذربایجان‌غربی، اظهار داشت: این واحد تولیدی زمانی با بیش از ۴۰۰ نفر نیروی کار، یکی از قطب‌های اشتغال در منطقه محسوب می‌شد، اما در حال حاضر با کمتر از ۱۲۰ کارگر به‌سختی فعالیت می‌کند و در آستانه تعطیلی کامل قرار دارد.

وی با بیان اینکه کارگران همچنان آماده به کار هستند، افزود: متأسفانه به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی، جذب نیروی جدید متوقف شده و حتی برخی حقوق قانونی مانند حق سختی کار نیز پرداخت نمی‌شود.

رادی خطاب به معاونت تولید شرکت دخانیات ایران گفت: آیا از وضعیت زیرساخت‌های این کارخانه و زمین چهار هکتاری آن در مرکز شهر، که در معرض خطر تغییر کاربری قرار دارد، اطلاعی دارید؟

این فعال کارگری با ابراز نگرانی از پیامدهای اجتماعی تعطیلی کارخانه، خاطرنشان کرد: مهاجرت روزافزون جوانان خوی به شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور، زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود. کارخانه دخانیات می‌توانست یکی از پایگاه‌های مهم نگه‌داشت نیروی کار بومی باشد.

رادی با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان، گفت: بازدید از واحدهای موفق صنعتی ارزشمند است، اما کافی نیست. انتظار داریم مسئولان استانی، از جمله استاندار آذربایجان‌غربی، فرماندار خوی، رئیس کل دادگستری استان و دیگر نهادهای مسئول، از واحدهای مشکل‌دار نیز بازدید کرده، موانع تولید را شناسایی و برای احیای این واحد صنعتی اقدامات عاجل انجام دهند.

وی با بیان اینکه، حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تعطیلی کامل کارخانه، حداقل خواسته مردم خوی است تاکید کرد: مسئولان باید اراده جدی برای راه‌اندازی مجدد کارخانه دخانیات داشته باشند.

انتهای پیام/