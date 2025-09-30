به گزارش خبرنگار ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، به طول مسیر پروژه و اعتبارات انجام شده برای اجرای این پروژه اشاره داشته و در این خصوص افزود: این پروژه عمرانی با طولی بالغ بر 22.2 کیلومتر و با اعتبار چشمگیر 680 میلیارد ریالی اجرا شده است. اجرایی شدن این پروژه نقش مهمی در ارتقاء زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی ایفا کرده است.

وی به تشریح جزئیات فنی این پروژه بزرگ عمرانی پرداخته و ادامه داد: عملیات اجرایی در 3 فاز اصلی شامل محور چلیسبان به سمت رازقان به طول 10 کیلومتر، ادامه مسیر از محور رازقان به دوزج به طول 5 کیلومتر و در نهایت محور محور مصرقان به چارحد به طول 5.2 کیلومتر انجام شده است. همچنین در ابتدای سال جاری، روکش آسفالت محور عین‌آباد - لار نیز به طول 10 کیلومتر اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی ارتقاء ایمنی تردد و افزایش رضایتمندی مردم را 2 هدف استراتژیک این پروژه عنوان کرده و اظهار داشت: با بهسازی این راه‌های ارتباطی، نه تنها رفت‌وآمد برای ساکنان 6 روستای این منطقه روان‌تر و امن‌تر شده، بلکه زمینه برای تسهیل در حمل‌ونقل بهتر محصولات کشاورزی و همچنین رونق و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد محلی را نیز فراهم آمده است.

محسن‌زاده با برشمردن دیگر اقدامات انجام‌شده در شهرستان زرندیه در سال جاری، تصریح کرد: از دیگر پروژه‌های به ثمر نشسته در این شهرستان می‌توان به احداث راه روستایی احمدآباد فصیح به طول 3200 متر، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور ساوه - بوئین‌زهرا به طول 19 کیلومتر، تکمیل پل ورودی روستای ورده و اجرای مجدد روکش آسفالت محور عین‌آباد - لار به طول 10 کیلومتر اشاره کرد که در مجموع سیمای ارتباطی شهرستان را دگرگون کرده‌اند.

وی به سیاست کلان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی در راستای توسعه راه‌ها، جاده‌ها و محورهای مواصلاتی این استان به خصوص راه‌های روستایی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: توجه ویژه به راه‌های روستایی و بهسازی شبکه معابر، گامی بلند در راستای توسعه، عمران و آبادانی مناطق روستایی و محروم و همچنین خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم این مناطق است.

انتهای پیام/