مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد؛

صدور مجوز ۱۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در فارس به ارزش ٤٢ میلیون دلار

صدور مجوز ۱۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در فارس به ارزش ٤٢ میلیون دلار
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت: طی شش ماه نخست سال‌جاری برای ١١ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ٤٢ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده است.

‌به گزارش ایلنا، ایوب فرامرزی از جهش قابل‌توجه این استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی شش ماهه نخست سال‌جاری خبر داد و گفت: در راستای تحقق شعار سال و ارتقای توان رقابت در جذب سرمایه، استان فارس موفق به صدور مجوز برای ۱۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۴۲ میلیون دلار شده است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های انجام شده عمدتا در قالب ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه صورت گرفته و کشور‌های ترکیه، امارات متحده عربی، کره‌جنوبی، قبرس، چین، هنگ‌کنگ و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور از تامین‌کنندگان اصلی این سرمایه‌ها به شمار می‌روند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه این طرح‌ها در بخش‌های گردشگری، انرژی‌های نو و صنعت تعریف شده‌اند، اظهار داشت: اجرای این پروژه‌ها در شهرستان‌های شیراز، لارستان، جهرم، آباده، کازرون، قائمیه و پاسارگاد آغاز شده و می‌تواند تحول چشمگیری در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی استان ایجاد کند.

فرامرزی همچنین با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران گفت: بر اساس این مصوبه که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب رسیده است، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا سقف تعیین شده در مجوز سرمایه‌گذاری، نسبت به ورود شمش طلا با اظهار، بدون ثبت سفارش و صرفا با انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند. این تصمیم می‌تواند انگیزه و اطمینان بیشتری برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور ایجاد کند.

وی در پایان تاکید کرد: استان فارس با ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و موقعیت ممتاز خود می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی جذب سرمایه خارجی در کشور تبدیل شود و نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا کند.

