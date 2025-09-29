خبرگزاری کار ایران
با حضور شهردار و رئیس شورای فردیس انجام شد؛

سازمان آتش‌نشانی فردیس به پیشرفته‌ترین تجهیزات استان البرز مجهز شد

کد خبر : 1693227
شهردار فردیس گفت: با رونمایی از نردبان ۴۲ متری و بهره‌برداری از ساختمان مکمل، سازمان آتش‌نشانی فردیس با سه نردبان بلند و تجهیزات پیشرفته به مجهزترین آتش‌نشانی استان البرز تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا از البرز، همزمان با هفتم مهرماه و روز آتش‌نشان، از نردبان ۴۲ متری و ساختمان مکمل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس رونمایی شد تا این سازمان با در اختیار داشتن سه نردبان بلند و تجهیزات پیشرفته، به عنوان مجهزترین آتش‌نشانی استان البرز شناخته شود.

مراسم رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش‌نشانی فردیس با حضور امام جمعه، شهردار، اعضای شورای اسلامی این شهر، مدیران شهری و جمعی از آتش‌نشانان برگزار شد.

رونمایی از نردبان ۴۲ متری و بهره‌برداری از ساختمان مکمل آتش‌نشانی فردیس

محمدرضا احمدی‌نژاد شهردار فردیس در آیین رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش‌نشانی فردیس که با حضور امام جمعه، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، اظهار کرد: در شهری مانند فردیس که با جمعیت بالا، خطوط انتقال انرژی و ساختمان‌های مرتفع روبه‌روست، تجهیز سازمان آتش‌نشانی ضرورتی انکارناپذیر است.

وی افزود: اکنون این سازمان سه نردبان ۳۶، ۴۲ و ۵۶ متری در اختیار دارد و ارزش تجهیزات و ماشین‌آلات آن بیش از هزار میلیارد تومان است که علی‌رغم تحریم‌ها با پیگیری و تلاش مدیریت شهری تأمین شده است.

شهردار فردیس خاطرنشان کرد: با این تجهیزات، آتش‌نشانان در کمترین زمان به حوادث پاسخ می‌دهند و علاوه بر حریق، انواع بحران‌ها و حوادث شهری را پوشش می‌دهند.

ارتقای تجهیزات آتش‌نشانی اولویت مدیریت شهری فردیس است

سید حمید یعقوبی رئیس شورای شهر فردیس نیز در مراسم روز آتش‌نشان با تبریک این روز به آتش‌نشانان فداکار، اظهار کرد: «آتش‌نشانان با ایثار و شجاعت در سخت‌ترین لحظات در کنار مردم هستند و امنیت و آرامش شهروندان را تضمین می‌کنند.

وی با اشاره به ارتقای تجهیزات سازمان آتش‌نشانی افزود: سال گذشته نردبان ۵۶ متری و امسال نردبان ۴۲ متری با امکانات کامل به ناوگان این سازمان اضافه شده تا خدمات‌رسانی در ساختمان‌های مرتفع سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود.

یعقوبی تأکید کرد: مدیریت شهری فردیس حمایت از آتش‌نشانان و تأمین تجهیزات مورد نیاز آن‌ها را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و فردیس امروز از جمله شهرهایی است که به‌طور ویژه به مقوله ایمنی و آمادگی در برابر حوادث توجه دارد.

