قیمت طلا، سکه و ارز در بازار دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۰۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان و هر دلار ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۹ هزار و ۵۸۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

