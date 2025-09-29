قیمت طلا، سکه و ارز در بازار دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۰۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان و هر دلار ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۹ هزار و ۵۸۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.