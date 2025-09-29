بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی
عملیات نصب و راهاندازی پنلهای خورشیدی در هر دو ساختمان ستادی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به پایان رسید و این طرح بهطور رسمی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت و معدن، با اجرای این پروژه، در مجموع ۱۰۰ کیلووات انرژی برق از طریق پنلهای خورشیدی تولید خواهد شد که نقش مؤثری در مدیریت بهینه مصرف انرژی، کاهش هزینههای سوخت، و حرکت بهسوی مدیریت سبز و توسعه پایدار خواهد داشت.
این اقدام در راستای سیاستهای کلان دولت چهاردهم در استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر و با هدف الگوسازی برای سایر دستگاههای اجرایی و بخشهای صنعتی انجام شده است.
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، در این خصوص گفت: استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش بار شبکه برق، موجب کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی سازمانها میشود.
وی افزود: بهرهگیری از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش هزینهها، موجب کاهش آلایندگی و تحقق مسئولیت اجتماعی سازمانها میشود.
پرنیان گفت: این ادارهکل با بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه انرژی و زیرساختهای سبز، تلاش دارد تا ضمن ارتقای بهرهوری، الگویی برای تحقق سیاستهای اقتصاد سبز و صرفهجویی هوشمندانه در منابع باشد.
گفتنی است اجرای این پروژه، گامی عملی در مسیر تحقق برنامههای تحول سبز، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و پشتیبانی از صنعت انرژیهای نو در استان آذربایجان شرقی محسوب میشود.