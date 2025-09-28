به گزارش ایلنا ، سید جواد حسینی امروز در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری به ارائه خدمات به بیش از هشت میلیون نفر زیرپوشش این سازمان اشاره کرد و گفت:با گسترش مشارکت‌های مردمی می‌توان گام‌های موثری برای رفع مشکلات جامعه هدف برداشت.

وی با بیان اینکه ۱۶ تفاهم‌نامه با نهادها و وزارتخانه‌ها برای ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی منعقد شده است، اظهار داشت:قلمرو ماموریتی این سازمان گسترده است و برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها، وظایف جدیدی تعریف شده است.

حسینی افزود:ارائه خدمات باکیفیت و استاندارد از مهمترین وظایف بهزیستی است و این مهم با استفاده از همه ظرفیت‌ها، از جمله سامانه ۱۲۳ و مداخله در آسیب‌های اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی همچنین کمبود نیروی انسانی را از دیگر چالش‌های این سازمان دانست و بیان کرد: هم‌اکنون ۱۸ هزار نفر در بهزیستی مشغول به کار هستند که پاسخگوی مأموریت‌های گسترده سازمان نیست، به همین دلیل، توسعه شبکه داوطلبان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی ادامه داد:پزشکان و روانشناسان بسیاری برای همکاری داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز تجربه حضور بیش از ۲۰ هزار پزشک و روانپزشک داوطلب، نمونه‌ای از این ظرفیت مردمی بوده است.

وی با اشاره به اقدامات بهزیستی در چهارمحال و بختیاری گفت:امسال ایجاد یک‌هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی و واگذاری یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی برای جامعه هدف این استان پیش‌بینی شده است.

حسینی همچنین از اجرای طرح احداث نیروگاه کوچک ویژه جامعه هدف خبر داد که زمینه اشتغال ۶۰۰ معلول را فراهم کرده و ماهانه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان به حساب آنها واریز خواهد شد.

بهزیستی چهارمحال و بختیاری در سایه کمبود مراکز تخصصی می باشد

استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست کمبود مراکز تخصصی نگهداری و توانبخشی را به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان بهزیستی این استان عنوان نمود.

جعفر مردانی با اشاره به خدمات ارائه شده به جامعه تحت پوشش بهزیستی، گفت: با وجود تمام خدمات ارائه شده، کمبود مراکز تخصصی نگهداری و توانبخشی از مهم‌ترین چالش‌های بهزیستی این استان است.

وی در ادامه به چالش‌های نهضت ملی مسکن در استان اشاره کرد و افزود:هزار و ۳۹۰ خانواده زیرپوشش بهزیستی در استان فاقد مسکن هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین از مواجهه بهزیستی استان با چالش‌های مالی، بانکی و نیروی انسانی خبر داد و گفت: امروز بهزیستی چهارمحال و بختیاری با برخی چالش‌های مالی، بانکی و نیروی انسانی مواجه است که انتظار می‌رود در این خصوص چاره‌اندیشی لازم انجام شود.

مردانی بر ضرورت روان‌سازی کار در خصوص تضمین‌های پرداخت وام‌های مسکن و اشتغال برای جامعه هدف بهزیستی تاکید کرد.

وی تقویت اورژانس اجتماعی را از دیگر نیازهای مهم استان در حوزه بهزیستی عنوان کرد.

۹۱ هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری زیرپوشش بهزیستی استان قرار دارد

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست بیان کرد: درحال حاضر ۹۱ هزار نفر از جمعیت استان زیرپوشش بهزیستی قرار دارند.

معصومه محمدی گفت: خدمات بهزیستی از قبل از تولد در قالب غربالگری آغاز می‌شود و تا دوران سالمندی و بعد از مرگ نیز ادامه دارد.

وی افزود: در زمان حاضر خدمات سازمان بهزیستی در قالب موسسه‌های خیریه و همچنین مراکز نگهداری معلولان و سالمندان ارائه می‌شود.

