رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛
نجات ۵۰ هزار نفر از ناشنوایی در ایران
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ایران با انجام ۱۸ میلیون غربالگری شنوایی و نجات ۵۰ هزار نفر از ناشنوایی در میان هفت کشور برتر جهان در حمایت از ناشنوایان قرار دارد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سید جواد حسینی در آیین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان در اصفهان، اظهار کرد: ایران با انجام ۱۸ میلیون غربالگری شنوایی، موفق به نجات ۵۰ هزار نفر از خطر ناشنوایی شده و در حوزه حمایت از ناشنوایان جزو هفت کشور برتر جهان قرار گرفته است.
وی با گرامیداشت یاد جبار باغچهبان، بنیانگذار آموزش ناشنوایان در ایران و اشاره به درگذشت اخیر ثمینه باغچهبان افزود: این روز فرصتی است برای بزرگداشت اراده، توانایی و امید ناشنوایان که جامعهای متعادل و کامل است صدای سکوت را بشنود و از دل این سکوت، صداهای معنادار را برکشد.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور ابراز کرد: زبان اشاره ناشنوایان، زبانی پر رمز و راز، سرشار از زندگی، نشاط و پیام است که باید آن را بهرسمیت شناخت و تقویت کرد.
حسینی با تشریح سه نظریه بنیادین سازمان بهزیستی در حمایت از ناشنوایان، گفت: ما بر اساس نظریه توسعه انسانمحور، امتداد و داراییمحور فعالیت میکنیم.
وی ادامه داد: در نظریه توسعه انسانمحور، انسانها ۸۰ درصد عامل توسعه هستند و همه از جمله ناشنوایان، باید در این فرآیند نقشآفرین باشند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه آموزش و پرورش باید منابع انسانی ناشنوایان را به سرمایه انسانی تبدیل کند تا عدالت توسعهای محقق شود، خاطرنشان کرد: نظریه امتداد میگوید همانطور که مخابرات امتداد گوش و هوش مصنوعی امتداد مغز است، باید ظرفیتهای ناشنوایان با ابزارهای توانبخشی مانند سمعک و کاشت حلزون امتداد یابد.
حسینی اضافه کرد: نظریه داراییمحور نیز بر این تأکید دارد که ناشنوایان، مانند همه انسانها، دارای استعدادها و توانمندیهایی هستند که باید به فعلیت برسند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به خدمات گسترده این سازمان، اظهار کرد: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرد تحت پوشش بهزیستی، ۲۴۱ هزار نفر ناشنوا هستند که ۷۷ درصد آنها دارای اختلال شنوایی متوسط تا خیلی شدید هستند.
حسینی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۹۵ هزار وسیله توانبخشی مانند سمعک و باتری به ناشنوایان اهدا شد، افزود: ۶ هزار توانخواه ناشنوا نیز از خدمات ۱۲۷ مرکز توانبخشی و آموزشی و ۶۰۰ نفر از خدمات مراکز حرفهآموزی و کارگاههای تولیدی در ۱۸۲ مرکز بهرهمند شدند.
وی ادامه داد: ۱۶ عنوان شایستگی شغلی برای ناشنوایان در سال جاری تعریف شده تا با همکاری سازمان فنی و حرفهای به سمت مشاغل پایدار هدایت شوند.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: برای بیش از ۶ هزار معلول از جمله ناشنوایان در سال گذشته از فرصتهای شغلی پایدار برخوردار شده و سه هزار و ۵۰ نفر از کمکهزینه کاشت حلزون بهرهمند شدند.
به گفته حسینی، ۲۵ هزار نفر نیز از خدمات غربالگری، ارزیابی تشخیصی و توانبخشی در واحدهای شنواییسنجی بهزیستی استفاده کردند.
وی با تأکید بر اهمیت غربالگری زودهنگام تصریح کرد: ناشنوایی یک اختلال پنهان است که در نوزادی بروز میکند و به ازای هر یکهزار نفر، ۲ تا چهار نفر دچار این اختلال میشوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: این سازمان با غربالگری در یکماهگی که به آن زمان طلایی میگوییم، از تبدیل این اختلال به معلولیت دائم جلوگیری میکند.
حسینی ادامه داد: در حوزه بینایی نیز با ۶۲ میلیون غربالگری، از نابینایی ۵۵۰ هزار نفر جلوگیری شده و نرخ تنبلی چشم از سه - چهار درصد جهانی به ۱.۵ درصد در ایران کاهش یافته است.
وی با استناد به سخنان اخیر رهبر انقلاب در هیئت دولت مبنی بر اهمیت تبدیل نداشتهها به داشتهها، اظهار کرد: ما در مجمع جهانی سازمان ملل اعلام کردیم که بهزیستی با غربالگریهای گسترده، دستاوردهای بزرگی در پیشگیری از معلولیتها داشته است؛ در حوزه ناشنوایی ۱۸ میلیون غربالگری انجام شده که ایران را در میان هفت کشور برتر جهان قرار داده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و هنری برای ناشنوایان، گفت: پنج هزار و ۳۰۰ نفر از ناشنوایان از خدمات هنر درمانی در مراکز بهزیستی بهرهمند هستند و هزار و ۶۰ مرکز توانبخشی خانه هنر دایر شده است.
حسینی گفت: بهزودی خانه بزرگ هنرمندان دارای معلولیت در اصفهان و تهران افتتاح خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به توسعه زبان اشاره پرداخت و افزود: هماینک سه هزار مترجم زبان اشاره در کشور فعالیت میکنند و در سال گذشته ۹ هزار مترجم آموزش دیدند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: با تلاشهای صورتگرفته بهزودی زبان اشاره ایرانی بهرسمیت شناخته خواهد شد.
به گفته حسینی، ۹۵۰ ناشنوا از خدمات خانوادهمحور بهرهمند شدند و سال گذشته هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به ناشنوایان تحویل شد.
رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: ما به دنبال جامعهای دوستدار انسان هستیم؛ جامعهای که فراگیر، عادلانه، دسترسپذیر و بدون مانع باشد.
حسینی گفت: دسترسپذیری به این معناست که همه، از جمله ناشنوایان، حق بهرهمندی از امکانات جامعه را دارند. اگر ساختمانی دسترسپذیر نباشد، آن ساختمان معلول است و باید اصلاح شود. ما با توسعه زبان اشاره، فرصتآفرینی شغلی، مسکن و مهارتآموزی به سمت تحقق این هدف حرکت میکنیم تا جامعهای عاری از خطر و مناسبسازیشده برای همه ایجاد شود.