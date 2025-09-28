به گزارش ایلنا، جلال الدین امیری امروز یکشنبه در آئین افتتاح و بهره برداری از سه پروژه خانه بهداشت روستای تنگ موسی، خانه بهداشت روستای درب چاه و پایگاه انتقال خون شبکه بهداشت و درمان شهرستان چگنی اظهار داشت: خانه بهداشت تنگ موسی در زمینی به مساحت ۴۸۰ متر مربع با ۱۰۴ متر مربع زیربنا و اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به ۷۷۷ نفر جمعیت این روستا و ۶ روستای اقماری دیگر خدمت‌رسانی می‌کند.

وی افزود: خانه بهداشت روستای درب چاه با جمعیت ۴۲۱ نفر در زمینی به متراژ ۲۵۰ و زیربنای ۹۸ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان بهسازی شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: پایگاه انتقال خون شبکه بهداشت و درمان شهرستان چگنی نیز در راستای ارائه و تسریع خدمات سلامت به مردم منطقه تجهیز شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

امیری گفت: اغلب خدمات سلامت در شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها از خانه‌های بهداشت شروع شده و بهورزها ناجی جان بسیاری از مردم بوده‌اند چراکه خدمات بهورزی در خانه‌های بهداشت، سلامت محور است.

وی با اشاره به تلاش برای تکمیل این پروژه‌ها در بازه زمانی ۲ساله ادامه داد: به منظور تکمیل تجهیزات مراکز افتتاح شده، ۵۰۰ میلیون تومان دیگر به شبکه بهداشت و درمان شهرستان چگنی تخصیص داده شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه قش بهورزان در خانه‌های بهداشت این است که کاری کنند که نگذارند مردم بیمار شوند افزود: اغلب خدمات سلامت که در شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها صورت می‌گیرد؛ از همین خانه‌های بهداشت شروع شده و بهورزها ناجی جان خیلی از مردم بوده زیرا خدمات بهورزی در خانه‌های بهداشت سلامت محور است و بیمارستان‌ها کارشان درمان محوری است.

