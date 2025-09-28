مدیرعامل آب منطقهای استان خبرداد؛
بارشها در فارس نصف میانگین بلندمدت/ چاههای غیرمجاز ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب میبلعند
سدهای استان کمتر از یکسوم ظرفیت دارند
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل آب منطقهای فارس با اشاره به وضعیت منابع آبی این استان، به تشریح اقدامات قابل انجام برای رفع ناترازی آب و فعالیتهای اجرایی شده دراینرابطه پرداخت.
بدری با بیان اینکه میانگین بارندگی بلندمدت استان ۳۰۲ میلیمتر بوده که شوربختانه در سال آبی که تنها چند روز از آن گذشته، (مهرماه ۱۴۰۴) به ۱۷۱ میلیمتر کاهش یافته است.
او با یادآوری اینکه تعداد ۱۳۷ آبخوان در فارس دارای شبکه پایش است، تعداد محدودههای مطالعاتی ممنوعه و ممنوعه بحرانی را ۹۶ و تعداد محدودههای دارای افت نسبت به ماه مشابه ابتدای دوره اندازهگیری را ۱۳۹ آبخوان ذکر کرد.
بدری شمار چاههای مجاز فارس را بیش از ۶۴ هزار حلقه اعلام کرد و با یادآوری اینکه هنوز شمار زیادی چاه غیرمجاز در این استان وجود دارد، گفت: میزان برداشت از چاههای مجاز بالغبر ۴۶۰۰ میلیون مترمکعب و میزان برداشت از چاههای غیرمجاز نزدیک ۹۰۰ میلیون مترمکعب در سال برآورد میشود.
مدیرعامل آب منطقهای فارس، میزان مصرف سالانه آب در بخش کشاورزی از منابع زیرزمینی و سطحی را حدود ۸۹.۶ درصد اعلام و اضافه کرد: میزان مصرف سالانه آب در بخش شرب ۷.۴ درصد، صنعت یک درصد و سایر مصارف ۲ درصد برآورد شده است.
بدری در بخشی از این جلسه به وظایف تعیین شده برای دستگاههای مختلف عضو کارگروه سازگاری با کمآبی با هدف تحقق مدیریت مصرف آب اشاره و اضافه کرد: میزان کسری مخزن سالانه آب زیرزمینی در دوره ۲۰ساله منتهی به شهریور ۱۴۰۳، بالغبر ۸۱۶ میلیون مترمکعب برآورد شده است.
وی در خصوص وضعیت سدها تا آخرین روز سال آبی گذشته، گفت: حجم کل مخازن ۹ سد در دست بهرهبرداری در فارس بالغبر ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب و حجم آب موجود در مخازن این سدها تا صبح روز ۱۴ شهریور، حدود ۸۵۹ میلیون مترمکعب گزارش شده است.
بدری حجم آب مرده و پایداری سدهای نهگانه فارس را ۴۹۶ میلیون مترمکعب و حجم آب موجود مفید این منابع سطحی را ۳۸۶ میلیون مترمکعب ذکر و اضافه کرد: حجم کل آب موجود نسبت به حجم کل مخازن کمتراز ۲۸ درصد و حجم آب مفید سدها نسبت به حجم مفید مخازن ۱۵ درصد است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس میانگین بارندگی استان در سال آبی گذشته را حدود ۱۷۱ میلیمتر ذکر و اضافه کرد: تغییرات بارندگی فارس نسبت به میانگین مدت مشابه سال قبل از آن، حدود ۳۶ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۳.۵ درصد برآورد شده است.