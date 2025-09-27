خبرگزاری کار ایران
چهار متخلف شکار غیرمجاز در مناطق حفاظت‌شده قیصری و سبزکوه بازداشت شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری گفت: چهار نفر متخلف محیط‌زیستی در مناطق حفاظت‌شده قیصری و سبزکوه شهرستان کیار توسط محیط‌بانان یگان حفاظت محیط‌زیست استان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، بختیار طاهری اظهار داشت: در  گشت و کنترل مأمورین اجرایی یگان حفاظت محیط‌زیست  دو مورد شروع به شکار غیرمجاز و دو مورد شکار غیرمجاز پرندگان شناسایی و متخلفان دستگیر شدند.

وی افزود: از این افراد ادوات و لوازم شکار شامل دو قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی تک‌لول غیرمجاز، یک قبضه سلاح شکاری دولول غیرمجاز، یک قبضه سلاح شکاری پنج‌تیر برونینگ ساخت بلژیک و سه قطعه کبک کشف و ضبط شد.

طاهری بیان کرد: برای متخلفان پرونده تخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

 

