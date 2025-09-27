مطالبات ۱.۸ همتی دانشگاه علومپزشکی شیراز از بیمهها
حدود ۳۰ درصد از مراجعان مراکز درمانی شیراز از خارج استان هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری نظام پزشکی و انجمنهای تخصصی در حال یافتن راهکارهای میانه برای حل مشکلات تعرفه و پرداختهای بیمهای است تا پزشکان به هیچ وجه مجبور به ارتباط مالی مستقیم با بیماران نشوند.
به گزارش ایلنا، سید بصیر هاشمی در مراسم بزرگداشت روز پزشک و تقدیر از پزشکان برگزیده ملی و استانی در شیراز افزود: طی سالهای اخیر برخی بیاحترامیها و نواقص، به ویژه در زمینه تعرفهها و پرداخت به موقع بیمهها، باعث نارضایتی پزشکان و مردم شده است.
هاشمی درباره اجرای طرح پزشک خانواده با اشاره به اهمیت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: عملیاتی شدن این سیستم باعث کاهش هزینههای خانوار و کاهش بخش قابل توجهی از هزینههای حوزه سلامت خواهد شد.
وی تأکید کرد: حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد از نیازهای درمانی مردم باید در سطح پزشک خانواده و پزشکان عمومی برطرف شود و تنها موارد ضروری به سطح تخصصی بیمارستانی ارجاع شود، به طوری که بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز مردم به سطح تخصصی منتقل نشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: با توجه به تصمیمات دولت و پیگیریهای وزارت بهداشت، مقرر شد در هر استان به صورت محدود، یکی یا دو شهرستانی که شرایط مناسب دارند، سیستم پزشک خانواده و ارجاع عملیاتی شود. در استان فارس، اجرای این طرح از شهرستان فیروزآباد آغاز شده که سیستم آن کنترل شده و قابل عملیاتی است.
هاشمی خاطرنشان کرد: در شیراز، ۲۰ درصد ظرفیت درمانگاه مطهری و درمانگاه امام رضا برای پزشک خانواده در نظر گرفته شده است تا افراد با استفاده از سامانه نوبتدهی و نظام ارجاع، بتوانند از خدمات درمانی بهرهمند شوند و هزینههای آنان به حداقل برسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بیش از هزار پزشک خانواده در استان فارس فعالیت میکنند و اجرای طرح محدود به برخی شهرستانها است، به این معنا که پزشکان موجود از دور خارج نمیشوند. پس از ارزیابی نتایج اولیه، سیستم پزشک خانواده به تدریج در سطح استان فارس و کشور توسعه خواهد یافت تا خدمات درمانی در سطح عمومی و تخصصی بهینه شود.
هاشمی درباره کمبود دارو و مراجعه بیماران از استانهای دیگر گفت: حدود ۳۰ درصد از مراجعان مراکز درمانی شیراز از خارج استان هستند و این فشار زیادی بر سیستم درمانی وارد میکند. دانشگاه علوم پزشکی شیراز تلاش میکند سهمیه دارویی استان را افزایش دهد و نیاز دارویی بیماران را تامین کند.
وی افزود: در بخش داروهای کمیاب و شیمی درمانی محدودیتهایی وجود دارد، اما دانشگاه با مدیریت منابع و همکاری وزارتخانه، کمبودها را جبران میکند.
رئیس دانشگاه علومپزشکی شیراز همچنین در زمینه رادیو داروها و پزشکی هستهای گفت: ذخایر استراتژیک دانشگاه برای سه تا شش ماه تأمین شده و فعلاً مشکلی در ارائه خدمات وجود ندارد.
هاشمی درباره توسعه زیرساختها و تجهیزات گفت : با توجه به حضور بیماران از استانهای دیگر، دانشگاه نیازمند افزایش ظرفیت تخت و دارو است و این افزایش باید بالاتر از استانداردهای معمول باشد تا پاسخگوی نیاز واقعی جامعه باشد. برنامهریزی برای دستگاههای جدید مانند پت اسکن در دست اقدام است و به زودی در شیراز افتتاح خواهد شد.
وی درباره مطالبات دانشگاه علومپزشکی شیراز از بیمهها گفت: اصل مطالبات مربوط به بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت است که در مجموع به حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۸ همت میرسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد: دانشگاه شیراز در حال پیگیری پرداختهای معوقه بیمهها است و بخشی از پرداختها به صورت اخیر انجام شده است.
هاشمی خاطرنشان کرد: شیراز به دلیل اعتماد مردم و سابقه قطب پزشکی، پذیرای بیماران از استانهای مجاور و حتی دور است.
وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیاز دارد سهمیه دارویی و ظرفیت تختهای خود را بیش از استانداردهای معمول افزایش دهد تا بتواند این حجم از مراجعان را پاسخگو باشد.
توسعه فضاهای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی
شهردار شیراز نیز در این مراسم با اشاره به اینکه شهر شیراز با داشتن پزشکان متخصص و گرانقدر، مراکز درمانی مجهز و تجهیزات مدرن پزشکی، معنای واقعی خود را پیدا میکند،گفت: توسعه فضاهای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی باید مورد توجه مدیریت شهری باشد تا کیفیت زندگی شهروندان بهبود یابد.
محمدحسن اسدی با اشاره به ایثار و ازخودگذشتگی پزشکان در دوران کرونا و دیگر بحرانها از خدمات ارزشمند جامعه پزشکی قدردانی کرد.
اسدی با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک در ارتقای کیفیت زندگی، گفت: در سالهای اخیر با اجرای پروژههای عمرانی بزرگراهی و تقاطعهای غیرهمسطح، بار ترافیکی بسیاری از معابر شیراز کاهش یافته است.
وی نمونههایی همچون بلوار چمران، بلوار دکتر حسابی، کمربندی و بلوار رحمت را یادآور شد که با اقدامات شهرداری، ترافیک در آنها روانتر شده است.
شهردار به مشکلات ناشی از تراکم بالای مطبها در خیابان زند و اطراف آن اشاره کرد و گفت: وجود بیش از ۴ هزار مطب در این محدوده موجب ترافیک شدید، مشکلات بهداشتی و ناایمنی برخی ساختمانها شده است؛ ساماندهی این وضعیت نیازمند همکاری پزشکان، نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی است و شهرداری به تنهایی قادر به رفع مشکلات نیست.
اسدی شیراز را شهری تاریخی، فرهنگی و قطب پزشکی و گردشگری کشور دانست و افزود: مدیریت شهری فصل جدیدی را در توسعه گردشگری آغاز کرده است.
شهردار شیراز با اشاره به انتخاب شیراز بهعنوان پایتخت محیط زیست آسیا، این عنوان را فرصتی ارزشمند برای شهر دانست و اظهار امیدواری کرد: با اجرای پروژههای زیستمحیطی و توسعه پایدار، کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد.
مدیرعامل شرکت «سیکاس مد» و برگزارکننده مراسم روز پزشک شیراز، نیز گفت: با افتخار توانستیم در سال ۱۴۰۴، خدماتی هرچند کوچک، به حوزه سلامت ارائه کنیم و امیدوارم برنامه مورد تایید پزشکان حاضر در مراسم بوده باشد. برای این رویداد حدود ۱۵۰۰پزشک را در باغ عفیفآباد دعوت کردیم و تلاش کردیم برنامهای در خور شأن پزشکان برگزار کنیم.
مصطفی قربانی افزود: هدف اصلی این برنامه، تجلیل از بزرگان حوزه سلامت استان و همچنین تقدیر از برخی مقامات کشوری و مسئولان استانی بود.
وی توضیح داد: شرکت بازرگانی سیکاس مد به عنوان یک شرکت دانشبنیان در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت دارد و در تولید دستگاههایی که تولیدشان در کشور دشوار است، پیشرو بوده است. این شرکت جزو اولین تولیدکنندگان لیزر نانکانتکت در ایران محسوب میشود و بیش از ۵۰۰ کلینیک تحت پوشش خدمات ما هستند.
قربانی ادامه داد: تیم ما با ارائه مشاوره تخصصی در حوزه سلامت و پزشکی، در کنار پزشکان برای ارتقای سلامت جامعه فعالیت میکند. از جمله فعالیتهای شرکت، میتوان به کوچینگ، برندینگ و تولید تجهیزات تخصصی پزشکی در حوزه زیبایی اشاره کرد.