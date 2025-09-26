کارشناسان پهنه های تولیدی فارس، آماده سرشماری زنبورستان ها می شوند

به گزارش ایلنا، عبدالمجید رنجبر تاکید کرد: در این ۱۲ روز حمل و نقل و جابجایی کلنی های زنبور عسل در سطح کشور و استان فارس ممنوع است.

این مقام مسئول تصریح کرد: زنبورداران برای ثبت درخواست آمارگیری باید به نزدیکترین مرکز خدمات جهاد کشاورزی و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل استقرار کلنی ها مراجعه کنند تا کارشناسان پهنه های تولیدی به محل استقرار مراجعه و نسبت به آمارگیری اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد، افزود: تمامی زنبورداران استان فارس در مهلت مقرر نسبت به مراجعه برای آماربرداری اقدام کنند.

رنجبر خاطر نشان کرد: براساس هماهنگی های به عمل آمده با اتحادیه تعاونی های زنبورداران استان، در این مدت، تمامی تعاونی های زنبورداری علاوه بر اطلاع رسانی به زنبورداران، همکاری لازم برای ثبت و آماربرداری کلنی های تحت پوشش را با کارشناسان ‌پهنه های کشاورزی دارند.

این مقام مسئول افزود: به منظور برنامه ریزی، تصمیم گیری و خدمات رسانی به زنبورداران، سرشماری مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، دسترسی به آمار صحیح تعداد کلنی های زنبور و میزان تولیدات آنها از قبیل عسل، ژل رویال، بره موم، گرده گل و سایر تولیدات بستر مناسبی برای توسعه صنعت زنبورداری، حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال مولد و جدید می باشد.

به گفته رنجبر؛ استان فارس در سال ۱۴۰۳ براساس نتایج سرشماری با داشتن یازده میلیون و ۵۳۰ هزار کلنی و تولید چهارده هزار تن عسل دارای رتبه سوم در کشور است و بیش از ۱۰ درصد از کلنی های زنبور عسل کشور را به خود اختصاص داده و سهم ۱۱ درصدی تولید عسل کشور را داراست.

استان فارس در اواخر پاییز و زمستان، میزبان زنبورداران اقصی نقاط کشور است و تا اواسط بهار برای بهره مندی از باغ های مرکبات و سایر گیاهان مرتعی، درختان جنگلی و درختچه های آن در مناطق مختلف استان استقرار دارند.

