کارشناسان پهنه های تولیدی فارس، آماده سرشماری زنبورستان ها می شوند
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آمادگی این سازمان برای اجرای طرح سرشماری کلنی های زنبور عسل این استان از پنجم تا هفدهم مهرماه همزمان با سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، عبدالمجید رنجبر تاکید کرد: در این ۱۲ روز حمل و نقل و جابجایی کلنی های زنبور عسل در سطح کشور و استان فارس ممنوع است.
این مقام مسئول تصریح کرد: زنبورداران برای ثبت درخواست آمارگیری باید به نزدیکترین مرکز خدمات جهاد کشاورزی و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل استقرار کلنی ها مراجعه کنند تا کارشناسان پهنه های تولیدی به محل استقرار مراجعه و نسبت به آمارگیری اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد، افزود: تمامی زنبورداران استان فارس در مهلت مقرر نسبت به مراجعه برای آماربرداری اقدام کنند.
رنجبر خاطر نشان کرد: براساس هماهنگی های به عمل آمده با اتحادیه تعاونی های زنبورداران استان، در این مدت، تمامی تعاونی های زنبورداری علاوه بر اطلاع رسانی به زنبورداران، همکاری لازم برای ثبت و آماربرداری کلنی های تحت پوشش را با کارشناسان پهنه های کشاورزی دارند.
این مقام مسئول افزود: به منظور برنامه ریزی، تصمیم گیری و خدمات رسانی به زنبورداران، سرشماری مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، دسترسی به آمار صحیح تعداد کلنی های زنبور و میزان تولیدات آنها از قبیل عسل، ژل رویال، بره موم، گرده گل و سایر تولیدات بستر مناسبی برای توسعه صنعت زنبورداری، حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال مولد و جدید می باشد.
به گفته رنجبر؛ استان فارس در سال ۱۴۰۳ براساس نتایج سرشماری با داشتن یازده میلیون و ۵۳۰ هزار کلنی و تولید چهارده هزار تن عسل دارای رتبه سوم در کشور است و بیش از ۱۰ درصد از کلنی های زنبور عسل کشور را به خود اختصاص داده و سهم ۱۱ درصدی تولید عسل کشور را داراست.
استان فارس در اواخر پاییز و زمستان، میزبان زنبورداران اقصی نقاط کشور است و تا اواسط بهار برای بهره مندی از باغ های مرکبات و سایر گیاهان مرتعی، درختان جنگلی و درختچه های آن در مناطق مختلف استان استقرار دارند.