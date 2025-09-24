افتخاری دیگر برای ایران؛
جوان نخبه لامردی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت
دکتر یوسف کاظم زاده؛ جوان نخبه لامردی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، بر اساس گزارش جهانی استنفورد–الزویر ۲۰۲۵ که بر مبنای دادههای استنادی سال ۲۰۲۴ منتشر شده است، نام دکتر یوسف کاظم زاده ؛ جوان نخبه لامردی، عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی نفت دانشگاه خلیج فارس، در میان ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.
این رتبهبندی که همهساله توسط دانشگاه استنفورد و با همکاری پایگاه داده اسکوپوس و انتشارات الزویر منتشر میشود، پژوهشگران سراسر جهان را بر اساس شاخصهای استنادی، اچ-ایندکس و شاخص ترکیبی (C-Score) ارزیابی میکند.
کسب این جایگاه نشاندهنده تلاشها و دستاوردهای ارزشمند علمی و پژوهشی دکتر کاظم زاده در سطح ملی و بینالمللی است.
وی زاده سیگار شهرستان لامرد که دارای دکترای مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدرک پسادکتری مشترک بنیاد علم ایران و بنیاد ملی نخبگان و همچنین دارای مدرک پسادکتری دانشگاه شیراز است.
این جوان نخبه دارای بیش از 120 مقاله ISI، بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی و بیش از 60 مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی و داور و ویرایشگر ژورنال های سطح اول مهندسی نفت و مهندسی شیمی را در کارنامه دارد.
دبیر اجرایی کنفرانس بینالمللی نفت، گاز و پتروشیمی 2024، مدیر اجرایی پروژه های پژوهشی ازدیاد برداشت از میادین نفتی منصوری، اسفند، نوروز و ... در دانشگاه های شیراز و خلیج فارس و مدیر گروه مهندسی نفت دانشگاه خلیج فارس از دیگر سوابق علمی-اجرایی دکتر کاظم زاده است.