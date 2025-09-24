گسترش طرح جهش تولید از ۶ به ۲۵ استان؛ آغاز فاز دوم باهدف پایداری

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی رئیسی روز چهارشنبه در همایش طلایه‌داران تولیدات کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت طرح جهش تولید در کشاورزی این طرح را که حاصل همکاری مشترک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و وزارت جهاد کشاورزی است، نماد همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در راستای تأمین امنیت غذایی کشور دانست.

امنیت غذایی؛ شاه‌کلید قدرت ملی

وی با طرح این دیدگاه که دستیابی به قدرت برتر جهانی مستلزم داشتن مؤلفه‌های قدرت ازجمله جمعیت بالا و اقتصاد قوی است، افزود: برای تأمین غذای جمعیتی بالغ‌بر ۱۵۰ میلیون نفر و قرار گرفتن در میان ۱۰ اقتصاد برتر دنیا نیازمند تأمین امنیت غذایی هستیم.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت گسترش توسعه پردیس با رد این تصور که ایران توانایی تأمین غذای بیش از ۵۰ میلیون نفر را ندارد، تصریح کرد: این طرح با بهره‌گیری از منابع آبی و افزایش بهره‌وری، قادر است غذای حداقل ۱۵۰ میلیون نفر را تأمین نماید. این همان نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکیددارند.

تأمین غذای ۸۵ میلیون نفر؛ دستاورد جهاد کشاورزی و کشاورزان

وی با مقایسه تأمین امنیت نظامی توسط نیروهای مسلح و تأمین امنیت غذایی توسط کشاورزان و کارشناسان، گفت: در دوران جنگ، امنیت نظامی کشور تأمین شد، اما در همان حال تک‌تک کشاورزان و کارشناسان، امنیت غذایی نزدیک به ۸۵ میلیون نفر را تضمین کردند. این اقتدار در تأمین غذای جمعیت، نشان از توانمندی بالای بخش کشاورزی ایران دارد.

گسترش طرح جهش تولید؛ از ۶ استان تا ۲۵ استان

رئیسی از پایان پنج‌ساله اول طرح جهش تولید در دیمزارها و آغاز پنج‌ساله دوم باهدف "پایدارسازی جهش تولید" خبر داد و گفت: این طرح در ابتدا از ۶ استان آغاز شد و اکنون به ۲۵ استان رسیده است و نزدیک به ۵ تا ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور را تحت پوشش قرار داده است.

وی با اشاره به آغاز طرح جهش تولید در شالیزارها در استان مازندران، ابراز امیدواری کرد که این طرح نیز با موفقیت گسترش‌یافته و شاهد جهش تولید در محصول برنج باشیم.

حمایت ستاد اجرایی؛ تضمین‌کننده پایداری طرح‌ها

رئیس هیئت‌مدیره شرکت گسترش توسعه پردیس، ضمن قدردانی از همکاری و حمایت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بر تداوم این همکاری‌ها در راستای کاهش مشکلات حوزه امنیت غذایی و دستیابی به پایداری در تولید محصولات استراتژیک تأکید کرد.

