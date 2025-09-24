هرمزگان در مسیر جهش عمرانی؛ از جاده شهدای اقتدار تا سد شهید سالاری +فیلم
با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از مسئولان کشوری و استانی، دو پروژه بزرگ عمرانی در حاجیآباد هرمزگان به بهرهبرداری رسید؛ طرحهایی که علاوه بر کوتاهتر شدن مسیرهای ارتباطی، تأمین منابع آبی و ایجاد اشتغال، نمادی از همافزایی مردم و نهادهای انقلابی در مسیر توسعه پایدار استان هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، آیین افتتاح این دو پروژه عمرانی در فضایی معنوی و همزمان با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد؛ طرحهایی که ثمره تلاش مشترک بسیج سازندگی، دستگاههای اجرایی و همراهی مردم سختکوش منطقه است.
افتتاح جاده شهدای اقتدار و سد شهید سالاری؛ گامی برای اشتغال، گردشگری و مهاجرت معکوس در حاجیآباد
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا اظهار داشت: جاده شهدای اقتدار بهعنوان بخشی از ۴۸ کیلومتر راه روستایی استان، مسیر تردد از بندرعباس به مناطق سیمند را ۴۵ دقیقه کوتاهتر کرده و دسترسی روستاییان به مرکز استان را تسهیل میکند.
وی افزود: سد تغذیه مصنوعی شهید سالاری نیز با هدف ایجاد اشتغال، توسعه گردشگری، مهاجرت معکوس و احیای ۱۰۰ هکتار از اراضی پاییندست ساخته شده است. این سد با حجم مخزن یک میلیون مترمکعب، ۱۸ متر ارتفاع، ۶۰ متر طول، ۳۰ متر عرض بستر و ۱۸ هزار مترمکعب عملیات بنایی، با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال احداث شده و جاده دسترسی آن نیز به طول ۸۰۰ متر و اعتبار ۶۰ میلیارد ریال ساخته شده است.
سردار سالاری تأکید کرد: مردم حاجیآباد در طول دفاع مقدس در خط مقدم ایستادگی بودند و امروز نیز در میدان سازندگی پیشتازند.
بسیج سازندگی بدون همراهی مردم موفق نمیشود
مسئول بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه این سازمان بازوی توانمند محرومیتزدایی و توسعه در کنار دولت است، گفت: مدیریت منابع آب اولویت اصلی ماست؛ از آبخیز تا جالیز. پروژه امروز نمونهای از این اقدامات است که به تأمین منابع آبی منطقه کمک میکند.
وی افزود: راههای روستایی و بین مزارع شریان توسعه اقتصادیاند و بدون آنها، ارزش افزوده محصولات کشاورزی محقق نمیشود.
زهرایی مسکن محرومان، بازسازی مدارس سنگی، ایجاد مشاغل و صنایع دستی و زمینهسازی مهاجرت معکوس را دیگر اولویتهای بسیج سازندگی برشمرد و تأکید کرد: «این سازمان از دل مردم برخاسته و بدون همراهی آنان هیچ پروژهای به نتیجه نمیرسد.» او در پایان با اشاره به راهاندازی قرارگاه شهید میثم رضوانپور در جزیره هرمز تصریح کرد: «اگر همه در کنار هم قرار گیرند، شاهد تحولی جهشی در خدمترسانی خواهیم بود.
ملت ایران با ایمان خود پیش میرود؛ پروژههای هرمزگان الگویی برای توسعه به سبک انقلاب اسلامی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در این آیین با تأکید بر ایمان و اراده ملت ایران اظهار داشت: ملت ما الگویی برای جهان اسلام است و دشمن میکوشد با جنگ روانی مانع پیشرفت شود، اما مسیر توسعه به سبک انقلاب اسلامی با قدرت ادامه دارد.
سردار سلیمانی گفت: پروژههای هرمزگان نماد تلاش جهادی و انقلابیاند و میتوانند الگویی برای سایر استانها باشند.» او همچنین با قدردانی از اصحاب رسانه افزود: «نمایش این دستاوردها هم اعتماد عمومی را افزایش میدهد و هم دشمن را مأیوس میکند.
بسیج، خلأ جهاد سازندگی را پر کرده است
استاندار هرمزگان نیز در این مراسم با قدردانی از نقش بسیج سازندگی در تکمیل مأموریت تاریخی جهاد سازندگی گفت: بسیج با سرعت، دقت و هزینه کمتر پروژهها را اجرا کرده و سرمایه اجتماعی کشور را تقویت میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای حاجیآباد افزود: منطقه سیِرمند با طبیعت زیبا و محصولات متنوع کشاورزی یکی از قطبهای استان است و توسعه زیرساختها میتواند به تقویت تولید ملی و ماندگاری جمعیت روستایی کمک کند.
آشوری ادامه داد: نسبت جمعیت روستایی به شهری در هرمزگان ۴۶ به ۵۴ است و این نشاندهنده اهمیت بالای روستاهاست. ما وظیفه داریم با نگاه تولیدمحور، زمینه پایداری جمعیت در روستاها را فراهم کنیم.
سه مأموریت اصلی دولت اسلامی؛ آب، نان و مسکن
نماینده ولیفقیه در استان نیز با اشاره به سه رسالت اصلی دولتها در تاریخ اسلام گفت: امیرالمؤمنین(ع) در مدت کوتاه حکومت خود سه خدمت بزرگ شامل تأمین آب، نان و مسکن را برای مردم فراهم کرد؛ این مأموریت امروز هم باید در اولویت دولت اسلامی باشد.
وی افزود: پروژههای عمرانی سپاه و بسیج در حوزه آب و مسکن یادآور همان سیره علوی است و نشاندهنده عزم جدی در خدمترسانی به مردم است.
عبادیزاده در پایان بر لزوم همافزایی دولت، مردم و نهادهای انقلابی تأکید کرد و گفت: تنها با همدلی میتوان کاستیها را برطرف کرد.