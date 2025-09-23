خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
سقوط یک سوله در کوهمره سرخی با دو کشته و دو مصدوم

سقوط یک سوله در کوهمره سرخی با دو کشته و دو مصدوم
رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از سقوط ستون یک سوله بر روی ‌کانکس نگهبانی در منطقه کوهمره سرخی خبر داد و گفت: این حادثه دو کشته و دو زخمی برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور شامگاه سه‌شنبه، اول مهر از عملیات امداد و نجات چهار کارگر گرفتار زیر آوار در پی سقوط ستون‌های یک سوله در حال ساخت در کارخانه‌ای واقع در روستای کهمره سرخی خبر داد و گفت: متأسفانه این حادثه دو کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.

وی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۱۴:۱۷ روز اول مهر، پس از اطلاع‌رسانی از طریق سامانه ۱۲۵، تیم‌های امدادی از ایستگاه‌های ۱۴ و ۵ به همراه پنج دستگاه خودروی عملیاتی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

عیدی‌پور ادامه داد: بررسی‌های اولیه در محل نشان داد که ستون‌های یک سوله در حال احداث به شکلی ناگهانی سقوط کرده و روی یک کانکس که چهار کارگر در آن حضور داشتند، آوار شده است. این کارگران زیر ستون‌ها محبوس شده بودند.

وی افزود: تیم‌های آتش‌نشانی با رعایت کامل اصول ایمنی، همزمان با تثبیت محل، عملیات جابجایی ستون‌ها را آغاز کرده و پس از تلاش بی‌وقفه، چهار کارگر را از زیر آوار بیرون کشیدند. این افراد بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: متاسفانه، دو نفر از این کارگران در محل حادثه جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر که به شدت مصدوم شده بودند، توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

انتهای پیام/
