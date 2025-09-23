به گزارش ایلنا، در گردهمایی روسای کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران که اعضای کمیته بیمه و درمان خانه کارگر استان و برخی مسئولان استانی و مدیران تامین اجتماعی حضور داشتند، اهم مشکلات و مسایل پیش روی بازنشستگان مطرح و نمایندگان پیشکسوتان کارگری استان مراتب نگرانی خود را از وضعیت موجود اعلام کردند.

عدم پرداخت حق بیمه کسرشده از حقوق بازنشستگان به حساب شرکت آتیه سازان؛ نارضایتی نسبت به نحوه ارائه خدمات به بازنشستگان از سوی تامین اجتماعی و شرکت آتیه سازان، ناکافی بودن سهمیه وام‌های پرداختی، انتقاد نسبت به روند احداث درمانگاه‌های مصوب هیات مدیره درشهرهای گلوگاه، شیرگاه، سورک، عباس آباد؛ درمانگاه رازی چالوس، درمانگاه ولیعصر قایمشهر، محمود آباد و فریدونکنار، امیرکلا و بابل و ضرورت سرعت بخشیدن به روند ساخت وسازها مهم‌ترین مسایلی بودند که دراین گردهمایی مطرح شد.

کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و پزشک متخصص در مراکز درمانی تامین اجتماعی و تداوم پدیده زیرمیزبگیری از سوی برخی پزشکان و... دیگر مواردی بودند که دراین گردهمایی بحث وبررسی شدند.

دراین گردهمایی که درمحل بیمارستان رازی چالوس برگزار شد و مسئولان تعاون و کار و تامین اجتماعی؛ آتیه سازان حافظ ، بانک رفاه و دیگر مسئولان استان و شهرهای چالوس؛ نوشهر و کلاردشت حضور داشتند، نصرالله دریابیگی رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان با قدردانی از حضور تمامی مسئولان استانی از جمله نماینده نوشهر، روسای کانون های استانی و تشکل های کارگری و بازنشستگان درگردهمایی گفت: درهفته دفاع مقدس یاد و خاطره دلارمردان هشت سال دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و بر حفظ و حراست از ارزش‌ها و آرمان های مقدس نظام و انقلاب توسط تشکل ها تاکید داریم.

