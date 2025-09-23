ساعات کاری دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی اعلام شد

به گزارش ایلنا، خضر کاک درویشی روز سه شنبه در این خصوص اظهار کرد: ساعات کار اداری تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌های استان از اول مهر به روال سابق بازگشته است.

وی اضافه کرد: رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص ۴۴ ساعت درهفته برای کلیه دستگاه ها الزامی است.

وی ادامه داد: براین اساس، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۵ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴ ساعت کاری ادارات خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی اظهار کرد: به علت بازگشایی مدارس و درخواست شورای ترافیک برای تسهیل تردد شهروندان و در جهت هماهنگی والدین برای تعیین سرویس مدارس، ساعت شروع کار ادارات شهرستان ارومیه از اول تا ۱۵ مهر، ساعت ۸ صبح تعیین شده است.

