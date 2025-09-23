خبرگزاری کار ایران
ساعات کاری دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به اتمام زمان اجرای مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعت کاری جدید از اول مهر در استان اعمال می‌شود.

به گزارش ایلنا، خضر کاک درویشی روز سه شنبه در این خصوص اظهار کرد: ساعات کار اداری تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌های استان از اول مهر به روال سابق بازگشته است.

وی اضافه کرد: رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص ۴۴ ساعت درهفته برای کلیه دستگاه ها الزامی است.

وی ادامه داد: براین اساس، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۵ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴ ساعت کاری ادارات خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی اظهار کرد: به علت بازگشایی مدارس و درخواست شورای ترافیک برای تسهیل تردد شهروندان و در جهت هماهنگی والدین برای تعیین سرویس مدارس، ساعت شروع کار ادارات شهرستان ارومیه از اول تا ۱۵ مهر، ساعت ۸ صبح تعیین شده است.

