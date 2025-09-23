حمیدرضا عسگری به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان منصوب شد
طی حکمی از سوی محمد علی اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، حمیدرضا عسگری به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان منصوب شد.
به گزارش ایلنای گلستان، در بخشی از این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ به سمت رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان منصوب میشوید. امید است با استعانت از خداوند متعال، رعایت رویکرد حسنه دولت وفاق ملّی مبنی بر آرامش، انسجام و تحول در امور، بهرهگیری از ظرفیتهای خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی کاربردی در خدمت به ملت شریف ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی و انجام وظایف محوله با رعایت اصول عدالتمحوری، قانونمداری و مردمداری موفق باشید.
محمد علی اکبری در پایان این حکم، توفیق روزافزون حمیدرضا عسگری را در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه از خداوند متعال خواستار شد.