حمیدرضا عسگری به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان منصوب شد

به گزارش ایلنای گلستان، در بخشی از این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ به سمت رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال، رعایت رویکرد حسنه دولت وفاق ملّی مبنی بر آرامش، انسجام و تحول در امور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی کاربردی در خدمت به ملت شریف ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی و انجام وظایف محوله با رعایت اصول عدالت‌محوری، قانون‌مداری و مردم‌داری موفق باشید.

محمد علی اکبری در پایان این حکم، توفیق روزافزون حمیدرضا عسگری را در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه از خداوند متعال خواستار شد.

