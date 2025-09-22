معاون دادگستری استان قزوین خبر داد؛
پلمب 43 بنگاه مشاوره املاک متخلف در قزوین
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین از پلمب 43 بنگاه مشاوره املاک متخلف در قزوین خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان عصر امروز در آئین واگذاری اسناد مالکیت اراضی از پلمب مشاوران املاک متخلف خبر داد و گفت: 43 مشاور املاک متخلف در اجرای قانون الزام به تنظیم ثبت رسمی اسناد طی گشتهای مشترک در استان شناسایی و پلمب شدند.
وی افزود: همچنین 854 گشت مشترک از مشاوران املاک با حضور دستگاههای متولی از جمله راه و شهرسازی و ثبت اسناد انجام شده است که در قالب این گشتها 282 فقره تذکر، 83 فقره اخذ تعهد، 214 فقره صدور اخطار و 43 فقره صورت گرفته
معاون دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در حوزه سنددار شدن املاک دولتی یک عقبماندگی در استان قزوین داشتیم، گفت: در همین راستا با همکاری بازرس کل استان و هدایت اداره کل اقتصاد و دارایی کمیتهای تشکیل شد تا کارها به نحو مطلوب پیش برود.
فولیان بیان کرد: 15 پیامک مفهومی از دل این قانون استخراج شده و به جامعه هدف ارسال شده است، همچنین در طرح هر مسجد یک حقوقدان نیز به 1434 مراجعهکننده به صورت چهره به چهره موارد لازم تبیین شد.
وی ادامه داد: برای اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی در استان قزوین تاکنون 23 نشست استانی و 15 نشست شهرستانی داشتیم که تاکنون 249 مصوبه از این نشستها اجرایی شده است.