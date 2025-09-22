معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز خبرداد؛
تمهیدات ویژه برای مدیریت ترافیک مهرماه و بازگشایی مدارس
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز از برنامهها و تمهیدات این نهاد برای مدیریت ترافیک ویژه مهرماه و بازگشایی مدارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد فرخزاده، گفت: مجموعهای از اقدامات شامل ساماندهی کاربریهای غیرضروری، کنترل فعالیتهای ترافیکزا و اعمال محدودیت زمانی بر تردد خودروهای سنگین در ساعات ورود و خروج مدارس در دستور کار قرار گرفته است تا این ایام با کمترین ازدحام و بیشترین ایمنی سپری شود.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده، افزود: هدف ما این است که مهرماه امسال شهروندان شاهد ترافیکی روانتر باشند. در این راستا، ساماندهی کاربریهای غیرضروری بهویژه واحدهای تجاری ریزدانه در معابر پرتردد و رسیدگی به فعالیت خردهبارفروشان که موجب ایجاد صفهای طولانی و پسزدگی ترافیک میشوند، در دستور کار قرار گرفته است.
فرخزاده تصریح کرد: برای ارتقای ایمنی دانشآموزان و تسهیل تردد شهروندان، محدودیت زمانی برای تردد خودروهای سنگین در ساعات ورود و خروج مدارس اعمال خواهد شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به اقدامات اجرایی این معاونت بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۴۷ طرح اصلاح هندسی معابر اجرا شده است. همچنین در بررسی ۱۵۳ استعلام آموزشوپرورش برای راهاندازی یا جابجایی مراکز آموزشی، حدود ۷۰ درصد موافقت و ۳۰ درصد مخالفت اعلام شده است. مخالفتها عمدتاً به دلیل کاربریهای ترافیکزا و جانمایی نامناسب بوده است.
وی تأکید کرد: تمام این اقدامات در راستای مدیریت بهتر سفرهای شهری و کاهش گرههای ترافیکی، بهویژه در ۱۵ روز نخست مهرماه، انجام گرفته و همکاری شهروندان نقش اساسی در موفقیت این طرحها خواهد داشت.
فرخزاده ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای مرتبط، کادر آموزشی و والدین، مهرماه امسال با کمترین ازدحام و بیشترین ایمنی سپری شود.