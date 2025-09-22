مدیرعامل شرکت آبمنطقهای قزوین خبر داد؛
اختصاص 9 همت اعتبار برای تکمیل طرح آبرسانی از سد طالقان
مدیرعامل شرکت آبمنطقهای استان قزوین گفت: برای اجرای فازهای سوم و چهارم طرح آبرسانی از سد طالقان به 14 شهر و 194 روستای استان تفاهمنامهای به ارزش 9 همت امضا شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، منصور ستوده عصر امروز در حاشیه بازدید آیتالله حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان از روند پیشرفت طرح آبرسانی از سد طالقان گفت: فاز اول طرح آبرسانی از سد طالقان تا آبیک به طول 17.5 کیلومتر طی سنوات گذشته به بهر برداری رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر آب شرب مردم شریف آبیک به طور کامل از سد طالقان تأمین میگردد و حدود 9 حلقه از چاههای آب شرب این منطقه پلمپ گردیده تا در مواقع لزوم و شرایط اضطراری مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان قزوین با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز دوم این طرح عظیم به شهرهای محمدیه و مهرگان به طول 35 کیلومتر با اعتباری 2400 میلیارد تومانی با تلاش استاندار و مجموعه شرکت آب منطقهای قزوین آغاز شده است، گفت: در این عملیات آبرسانی با لولههایی از جنس چدن داکتیل و به قطر 1600 و 1400 میلیمتر صورت میگیرد.
ستوده با اشاره به چالشهای تأمین آب شرب در منطقه مهرگان و محمدیه با توجه تمرکز جمعیتی در این بخش عنوان کرد: در پیوست قانون بودجه سال گذشته مبلغ 220 میلیارد تومان برای پروژه آبرسانی اعتبار در نظر گرفته شده بود.
وی ادامه داد: با تخصیص این اعتبار 5.4 کیلومتر از لولههای مسیر خریداری و عملیات اجرایی در جبهههای کاری مختلف آغاز و تاکنون نیز سه کیلومتر لوله گذاری و 5.4 کیلومتر کانال کنی انجام شده است.
دبیر شورای حفاظت از منابع آبی استان قزوین با تاکید بر اینکه مسیر آبرسانی به شهرهای محمدیه و مهرگان نقطه عطفی برای تأمین آب شرب قزوین نیز محسوب میشود، گفت: با هدف تأمین منابع مالی جهت ساخت تصفیهخانه آب شرب با ظرفیت 3 متر مکعب در شبانهروز و تکمیل کارهای باقیمانده تفاهمنامهای با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارهکل راه و شهرسازی به ارزش 9 همت امضا شده است.
ستوده اضافه کرد: با امضای تفاهمنامه یادشده بهزودی عملیات اجرایی ساخت تصفیهخانه و فاز سه و چهار طرح آبرسانی از سد طالقان به 14 شهر و 194 روستای استان آغاز میشود.