به گزارش ایلنا از اصفهان، داوود قاسمی افزود: با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت نیروگاهی استان تا پایان برنامه هفتم توسعه و در سال ۱۴۰۷ به ۵۶۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای متعدد با سرمایه‌گذاران داخلی تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند گام مؤثری در تأمین پایدار انرژی کشور از منابع پاک و تجدیدپذیر باشد.

قاسمی خاطرنشان کرد: استفاده از انرژی‌های سبز علاوه بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، سبب ارتقای بهره‌وری صنایع، ایجاد ارزش افزوده داخلی، توسعه اشتغال پایدار و در نهایت افزایش سرانه درآمد ملی خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور کمتر از چهار درصد است، گفت: این در حالی است که کشوری مانند آلمان بیش از ۵۵ درصد ظرفیت نیروگاهی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کند.

وی تأکید کرد: ایران با برخورداری از حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال و گستره وسیع سرزمین خود، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد و می‌تواند با حمایت سیاست‌گذاران و مشارکت فعال بخش خصوصی، در مسیر گسترش انرژی‌های پاک و تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای این حوزه گام‌های مؤثری بردارد.

