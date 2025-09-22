سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:
ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تا پایان سال به ۶۰۰ مگاوات میرسد
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان هماکنون ۳۲۰ مگاوات است و تا پایان سال جاری به ۶۰۰ مگاوات خواهد رسید.
به گزارش ایلنا از اصفهان، داوود قاسمی افزود: با اجرای برنامههای توسعهای در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، ظرفیت نیروگاهی استان تا پایان برنامه هفتم توسعه و در سال ۱۴۰۷ به ۵۶۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامهها و قراردادهای متعدد با سرمایهگذاران داخلی تصریح کرد: اجرای این طرحها میتواند گام مؤثری در تأمین پایدار انرژی کشور از منابع پاک و تجدیدپذیر باشد.
قاسمی خاطرنشان کرد: استفاده از انرژیهای سبز علاوه بر کاهش آلایندههای زیست محیطی، سبب ارتقای بهرهوری صنایع، ایجاد ارزش افزوده داخلی، توسعه اشتغال پایدار و در نهایت افزایش سرانه درآمد ملی خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور کمتر از چهار درصد است، گفت: این در حالی است که کشوری مانند آلمان بیش از ۵۵ درصد ظرفیت نیروگاهی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین میکند.
وی تأکید کرد: ایران با برخورداری از حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال و گستره وسیع سرزمین خود، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد و میتواند با حمایت سیاستگذاران و مشارکت فعال بخش خصوصی، در مسیر گسترش انرژیهای پاک و تبدیل شدن به قطب منطقهای این حوزه گامهای مؤثری بردارد.