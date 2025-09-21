سرپرست معاونت صنایعدستی فارس خبرداد؛
آغاز ثبتنام دورههای پاییزه صنایعدستی در شیراز
سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس از آغاز ثبتنام دورههای آموزشی پاییز ۱۴۰۴ مرکز آموزش، پژوهش و نوآوری صنایعدستی شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجید سلیمی گفت: این مرکز در راستای توانمندسازی جوانان و گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی، ۱۵رشته متنوع در حوزه صنایعدستی را برای علاقهمندان برگزار میکند.
وی افزود: رشتههایی همچون گلیم بافی، معرق چوب، خاتمسازی، مینا کاری، تذهیب و نگارگری، آینه کاری، قلم زنی روی مس، منبت چوب، حکاکی روی سنگ، ساخت ساز( تنبک، سه تار، تنبور، کمانچه، سنتور)، کاشی هفت رنگ، خراطی چوب، مصنوعات چرمی دست دوز و اصول کاربندی در این دورهها پیشبینی شده است
سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس گفت: این دورهها با هدف ارتقای دانش عملی و ترویج هنرهای اصیل ایرانی برگزار میشوند.
سلیمی تأکید کرد: شرط سنی برای ثبتنام در این دورهها ۱۸ تا ۴۵ سال تعیین شده و هر هنرجو موظف است ابزار و مواد اولیه موردنیاز رشته خود را تهیه کند.
وی با اشاره به استقبال گسترده از دورههای پیشین گفت:امیدواریم امسال نیز شاهد حضور پرشور هنردوستان باشیم و با آموزشهای کاربردی، مسیر اشتغال پایدار برای جوانان استان هموارتر شود.
ثبتنام علاقهمندان بهصورت حضوری در مرکز آموزش، پژوهش و نوآوری صنایعدستی شیراز انجام میشود و کلاسها از چهاردهم مهر تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.