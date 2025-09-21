مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد؛
پیشبینی برداشت بیش از ۱۱ هزار تن پیاز از مزارع قزوین
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین سازمان گفت: با آغاز فصل برداشت پیاز در استان قزوین پیشبینی میشود بالغ بر ۱۱ هزار تن پیاز از ۲۰۰ هکتار از مزارع این استان برداشت شود. تاکنون بیش از ۸ هزار تن از این محصول برداشت شده است.
به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: این میزان، ۷۰ درصد از کل پیاز برداشت شده از مزارع استان را شامل میشود.
جلیلوند با اشاره به تنوع ارقام پیاز کشت شده در استان افزود: ارقام پیاز کشت شده شامل زرگان، ارلی وایت، دایان و... است. این تنوع در تولید، نقش بسزایی در توسعه بازار و افزایش درآمد کشاورزان منطقه دارد.
وی همچنین شهرستانهای قزوین، تاکستان و بوئین زهرا را به ترتیب، بزرگترین تولیدکنندگان پیاز در استان معرفی کرد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان بر اهمیت رعایت الگوی کشت و اصول به زراعی توسط کشاورزان تأکید کرد و ادامه داد: کشاورزان استان با رعایت این موارد و همچنین مصرف بهینه آب و بهرهگیری از مشاوره کارشناسان فنی، نسبت به کشت این محصولات اقدام کردهاند و آبیاری تحت فشار را در دستور کار خود قرار دادهاند.