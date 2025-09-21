خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد؛

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۱ هزار تن پیاز از مزارع قزوین

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۱ هزار تن پیاز از مزارع قزوین
کد خبر : 1688933
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین سازمان گفت: با آغاز فصل برداشت پیاز در استان قزوین پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۱۱ هزار تن پیاز از ۲۰۰ هکتار از مزارع این استان برداشت شود. تاکنون بیش از ۸ هزار تن از این محصول برداشت شده است.

به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: این میزان، ۷۰ درصد از کل پیاز برداشت شده از مزارع استان را شامل می‌شود.

جلیلوند با اشاره به تنوع ارقام پیاز کشت شده در استان افزود: ارقام پیاز کشت شده شامل زرگان، ارلی وایت، دایان و... است. این تنوع در تولید، نقش بسزایی در توسعه بازار و افزایش درآمد کشاورزان منطقه دارد.

وی همچنین شهرستان‌های قزوین، تاکستان و بوئین زهرا را به ترتیب، بزرگترین تولیدکنندگان پیاز در استان معرفی کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان بر اهمیت رعایت الگوی کشت و اصول به زراعی توسط کشاورزان تأکید کرد و ادامه داد: کشاورزان استان با رعایت این موارد و همچنین مصرف بهینه آب و بهره‌گیری از مشاوره کارشناسان فنی، نسبت به کشت این محصولات اقدام کرده‌اند و آبیاری تحت فشار را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی