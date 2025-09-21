به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: این میزان، ۷۰ درصد از کل پیاز برداشت شده از مزارع استان را شامل می‌شود.

جلیلوند با اشاره به تنوع ارقام پیاز کشت شده در استان افزود: ارقام پیاز کشت شده شامل زرگان، ارلی وایت، دایان و... است. این تنوع در تولید، نقش بسزایی در توسعه بازار و افزایش درآمد کشاورزان منطقه دارد.

وی همچنین شهرستان‌های قزوین، تاکستان و بوئین زهرا را به ترتیب، بزرگترین تولیدکنندگان پیاز در استان معرفی کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان بر اهمیت رعایت الگوی کشت و اصول به زراعی توسط کشاورزان تأکید کرد و ادامه داد: کشاورزان استان با رعایت این موارد و همچنین مصرف بهینه آب و بهره‌گیری از مشاوره کارشناسان فنی، نسبت به کشت این محصولات اقدام کرده‌اند و آبیاری تحت فشار را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

