به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، سیاوش بد‌ری گفت: با همکاری و تعامل بسیار مطلوب دستگاه قضایی به‌ویژه اداره کل ثبت اسناد و املاک، سند تک برگ بخش دیگری از اراضی بستر سد درودزن به نام شرکت آب منطقه‌ای فارس به نمایندگی از دولت صادر شد.

بد‌ری وسعت این اراضی را بالغ‌بر ٦٢٦ هکتار، ذکر و خاطرنشان کرد: این اقدام با پیگری‌های مجدانه مدیریت حقوقی آب منطقه‌ای و حمایت رئیس‌کل دادگستری و همراهی معاونان دستگاه قضا در استان فارس به ثمر نشسته است.

‌وی با بیان اینکه پیش‌از‌این سند ١٢١٧ هکتار از اراضی بستر دریاچه سد درودزن صادر شده بود، گفت: این اقدام در راستای اجرای طرح مستند‌سازی املاک دولتی، انجام شده است.

بد‌ری هدف از این اقدام را ممانعت از تصرف‌های غیرقانونی و حفاظت از منابع ملی دانست و خاطرنشان کرد: با اخذ این سند، دست سودجویان و متجاوزین به حریم بستر دریاچه سد درودزن، از این اراضی کوتاه شده است.

وی با اشاره به وضعیت نه‌چندان مناسب منابع آب سطحی در کشور، افزود: اراضی بستر و حریم سد درودزن در سال‌های گذشته مورد تصرف گسترده قرار‌گرفته بود و برخی با حفر چاه‌های غیرمجاز، اقدام به برداشت آب و کشاورزی غیرقانونی در این اراضی می‌کردند.

بد‌ری ادامه داد: موضوع لزوم تثبیت مالکیت دولت و اخذ سند رسمی برای اراضی بستر سد، پیش‌تر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان فارس مطرح و تصویب شده و شرکت آب منطقه‌ای فارسن مامور تهیه نقشه شمیم، جانمایی و صدور سند کاداستری برای این اراضی شده بود.

برپایه این گزارش، سد مخزنی درودزن که بر روی رودخانه کُر احداث شده، از مهمترین سد‌های استان فارس محسوب می‌شود و نقش کلیدی در تامین آب آشامیدنی شهر‌های شیراز، مرودشت، زرقان و خرامه و نیز آب کشاورزی دشت‌های مرودشت و کربال دارد.

انتهای پیام/