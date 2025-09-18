فعالیت ۶ مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت ۱۴۰ تن در شهرستان کوهدشت
مدیر شیلات کوهدشت با اشاره به ظرفیتهای متنوع شیلاتی در منطقه گفت: در حوزه شهرستان کوهدشت ۶ مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت ۱۴۰ تن در حال فعالیت است.
به گزارش ایلنا، علی مهرابی روز پنجشنبه بیست و هفتم شهریور ماه در بازدید از شرکت تولیدی مواد غذایی پارسیان زاگرس به ضرورت فعالسازی کامل ظرفیتهای این واحد تولیدی برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی استان اشاره کرد و گفت: این مرکز فراوری دارای سه خط تولید (لاین) برای تولید کنسرو ماهی تن در چهار طعم متفاوت است. اما متأسفانه به دلیل کمبود سرمایه در گردش، این واحد به حالت نیمهفعال درآمده است.
وی افزود: در راستای تکمیل زنجیره ارزش در استان، فعالسازی کامل واحدهای فراوری و بستهبندی و توسعه صادرات این محصولات از اولویتهای اصلی است.
مدیر شیلات کوهدشت خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبار لازم و جذب سرمایهگذار، این شرکت قادر خواهد بود با ظرفیت کامل فعالیت کند که شامل تولید روزانه ۲۰ تن کنسرو ماهی و اشتغالزایی برای ۱۵۰ نفر مستقیم است.
مهرابی تصریح کرد: فعالسازی کامل این واحد میتواند سهم بسزایی در صادرات محصولات شیلاتی به کشورهای همسایه داشته و نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
وی ادامه داد: هم اکنون ۲ مزرعه با ظرفیت تولید هزار تن خاویار و تولید ۳ هزار تن گوشت ماهی سفید در حال ساخت است.
مدیر شیلات کوهدشت همچنین در حال حاضر یک کارخانه تنماهی با ظرفیت تولید ۵۰ تن در ماه در منطقه فعال است که میتواند با توسعه مواجه شود.
مهرابی به آثار اشتغالزایی این واحدها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حوزه مزارع پرورش ماهی برای ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. همچنین مجتمعهای پرورش ماهیان خاویاری میتوانند در آینده برای ۴۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی کنند.
مدیر شیلات کوهدشت در پایان بر عزم اداره شیلات برای رفع موانع تولید و حمایت از سرمایهگذاران در این حوزه تأکید کرد و گفت: باتوجهبه پتانسیلهای بالای استان لرستان در حوزه آبزیپروری و موقعیت جغرافیایی مناسب کوهدشت، توسعه واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش میتواند تحول بزرگی در اشتغال و اقتصاد منطقه ایجاد کند.