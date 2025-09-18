با حکم استاندار فارس:
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم منصوب شد
استاندار فارس طی حکمی سجاد مطهر نیا را به سمت سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این حکم انتصاب خطاب به مطهر نیا آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم منصوب می شوید.
امید است با اتکال به پروردگار متعال در چارچوب قانون اساسی و مطابق قوانین و مقررات مربوطه، اهداف سند چشمانداز، سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری و دستورات ریاست جمهور و برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های شهرستان به خصوص جوانان مؤمن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تعمیق گسترش زیرساخت های اقتصادی و نیز ارتقا نظم و امنیت با تاکید بر مزیت های شهرستان مجدانه اهتمام ورزید.
توفیقات روز افزون جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و اختیارات، افزایش سرمایه اجتماعی نظام در مسیر تحقق عدالت از درگاه خداوند سبحان خواستارم.