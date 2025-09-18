سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم منصوب شد

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این حکم انتصاب خطاب به مطهر نیا آمده است: به موجب این حکم و بنا به‌ پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم منصوب می شوید.

امید است با اتکال به پروردگار متعال در چارچوب قانون اساسی و مطابق قوانین و مقررات مربوطه، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری و دستورات ریاست جمهور و برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های شهرستان به خصوص جوانان مؤمن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تعمیق گسترش زیرساخت های اقتصادی و نیز ارتقا نظم و امنیت با تاکید بر مزیت های شهرستان مجدانه اهتمام ورزید.

توفیقات روز افزون جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و اختیارات، افزایش سرمایه اجتماعی نظام در مسیر تحقق عدالت از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

