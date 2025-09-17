دو انتصاب در هیأت ورزشهای همگانی فارس
رئیس هیأت ورزشهای همگانی شیراز و مسئول کمیته ورزش کارکنان دولت در استان معرفی شدند
طی احکامی جداگانه از سوی رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان فارس، دو انتصاب در ساختار این هیأت صورت گرفت.
به گزارش ایلنا، با حکم سیروس پاکفطرت، مازیار صالحی به عنوان رئیس هیأت ورزشهای همگانی شهرستان شیراز و هادی خباز به عنوان مسئول کمیته ورزش کارکنان دولت هیأت ورزشهای همگانی استان فارس منصوب شدند.
انتصاب مازیار صالحی به عنوان رئیس هیأت ورزشهای همگانی شهرستان شیراز، نقطه عطفی در مدیریت و توسعه ورزشهای مردمی در مرکز استان محسوب میشود. شیراز به دلیل جمعیت گسترده و تنوع فرهنگی، بستر مناسبی برای اجرای برنامههای همگانی دارد و میتواند الگویی برای سایر شهرستانهای فارس باشد.
در همین راستا، انتصاب هادی خباز به عنوان مسئول کمیته ورزش کارکنان دولت، اقدامی ارزشمند برای ارتقای سلامت جسمی و روحی کارمندان و کارگران دولت در استان است؛ این کمیته مأموریت دارد با طراحی و اجرای مسابقات، جشنوارهها و برنامههای ورزشی ویژه کارکنان دستگاههای اجرایی، زمینه افزایش نشاط محیط کار، کاهش فرسودگی شغلی و ارتقای بهرهوری سازمانی را فراهم آورد.
هیأت ورزشهای همگانی استان فارس با رویکردی نوین، مأموریت خود را تنها در توسعه رشتههای ورزشی خلاصه نکرده و با ایجاد کمیتههای تخصصی، تلاش میکند ورزش را به بخشی جداییناپذیر از زندگی مردم تبدیل کند.
این هیأت معتقد است که ورزش همگانی یک سرمایه اجتماعی است و توسعه آن میتواند منجر به افزایش همبستگی اجتماعی، ارتقای سطح سلامت عمومی و ترویج سبک زندگی فعال در جامعه شود.