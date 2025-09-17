خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو انتصاب در هیأت ورزش‌های همگانی فارس

دو انتصاب در هیأت ورزش‌های همگانی فارس
کد خبر : 1687450
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی شیراز و مسئول کمیته ورزش کارکنان دولت در استان معرفی شدند

طی احکامی جداگانه از سوی رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان فارس، دو انتصاب در ساختار این هیأت صورت گرفت.

به گزارش ایلنا،  با حکم سیروس پاک‌فطرت، مازیار صالحی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های همگانی شهرستان شیراز و هادی خباز به عنوان مسئول کمیته ورزش کارکنان دولت هیأت ورزش‌های همگانی استان فارس منصوب شدند.

انتصاب مازیار صالحی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های همگانی شهرستان شیراز، نقطه عطفی در مدیریت و توسعه ورزش‌های مردمی در مرکز استان محسوب می‌شود. شیراز به دلیل جمعیت گسترده و تنوع فرهنگی، بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های همگانی دارد و می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌های فارس باشد. 

در همین راستا، انتصاب هادی خباز به عنوان مسئول کمیته ورزش کارکنان دولت، اقدامی ارزشمند برای ارتقای سلامت جسمی و روحی کارمندان و کارگران دولت در استان است؛ این کمیته مأموریت دارد با طراحی و اجرای مسابقات، جشنواره‌ها و برنامه‌های ورزشی ویژه کارکنان دستگاه‌های اجرایی، زمینه افزایش نشاط محیط کار، کاهش فرسودگی شغلی و ارتقای بهره‌وری سازمانی را فراهم آورد.

دو انتصاب در هیأت ورزش‌های همگانی فارس

هیأت ورزش‌های همگانی استان فارس با رویکردی نوین، مأموریت خود را تنها در توسعه رشته‌های ورزشی خلاصه نکرده و با ایجاد کمیته‌های تخصصی، تلاش می‌کند ورزش را به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم تبدیل کند. 

این هیأت معتقد است که ورزش همگانی یک سرمایه اجتماعی است و توسعه آن می‌تواند منجر به افزایش همبستگی اجتماعی، ارتقای سطح سلامت عمومی و ترویج سبک زندگی فعال در جامعه شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی