معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد:
همدان، پیشگام در اجرای الگوی کشت نوین
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، همدان را به عنوان پیشگام در اجرای طرح ملی الگوی کشت معرفی و تأکید بر ضرورت تغییر در رویکردهای کشاورزی برای مقابله با بحران کمآبی، از همدان به عنوان نمونهای موفق در این زمینه نام برد.
به گزارش ایلنا از همدان،مجید آنجفی در گردهمایی الگوی کشت که صبح امروز در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد، به بحران جدی آب در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، انتظار میرفت ۸۰ میلیارد متر مکعب آب برای مدیریت تولیدات کشاورزی در اختیار داشته باشیم، اما متاسفانه به دلیل سوء مدیریت در گذشته، این رقم به ۴۴ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است که تقریباً نصف میزان مورد نیاز است.
وی افزود: با این حال، باید به کشاورزان افتخار کرد که با وجود این محدودیتها و بلایای طبیعی، همچنان در بسیاری از محصولات کشاورزی در دنیا صاحب جایگاه و رکورد هستند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر بسیار دشوار است، چرا که اراضی ما پراکنده و کوچک بوده و علاوه بر کمبود آب، با تنشهای دمایی و تگرگ نیز روبرو هستیم، عنوان کرد: با این حال، با استفاده از سیستمهای نوین آبیاری، میزان مصرف آب در هر هکتار از ۱۵-۱۶ هزار متر مکعب به حدود ۴۰۰۰ متر مکعب کاهش یافته است.
تغییر رویکرد از کشت سنتی به الگوی کشت نوین
وی، تغییر الگوی کشت و تنوع بخشی به محصولات را راهکاری برای سازگاری با شرایط کمآبی معرفی کرد.
آنجفی با تأکید بر اینکه با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام، در حال انتقال تولید به محصولات کمآببر و افزایش تنوع کشت هستیم. به عنوان مثال، در مناطقی که درگیر خشکسالی شدید بودهاند، با استفاده از ارقام جدید، از هر هکتار اراضی دیم حدود شش تن علوفه خشک برداشت شده است، ادامه داد: این در حالی است که در گذشته، همین میزان یا کمتر در اراضی آبی برداشت میشد.
وی به نمونههای موفق اجرای الگوی کشت اشاره کرد و افزود: در استانهایی مانند کردستان، که شرایط مشابهی با همدان دارند، با توسعه کشت دیم، با وجود خشکسالی شدید، تولید گندم افزایش چشمگیری داشته و به بیش از ۸۰۰ هزار تن رسیده است. این دستاورد، نشاندهنده توانایی کشاورزان ما در تطبیق با شرایط جدید است.
همکاری بین بخشی، کلید موفقیت الگوی کشت
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه موفقیت در اجرای این برنامه، نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاهها است، گفت: اجرای سیاستهای الگوی کشت تنها با تلاش سازمان جهاد کشاورزی ممکن نیست و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد بنابراین، نیاز به همراهی وزارتخانههایی مانند نیرو، کشور، صمت، سازمان برنامه و بودجه و هواشناسی داریم.
وی افزود: این وزارتخانهها باید در زمینه مدیریت منابع، تامین اعتبارات و اطلاعرسانی به کشاورزان، وزارت جهاد کشاورزی را یاری کنند.
آنجفی در ادامه، به نقش حیاتی استانداران و فرمانداران در اجرای الگوی کشت اشاره کرد و از ابلاغیه ریاست جمهوری و وزارت کشور در این زمینه خبر داد.
وی تاکید کرد که کارگروههای استانی و شهرستانی الگوی کشت با مسئولیت استانداران و فرمانداران تشکیل شده تا زمینه برنامهریزی دقیق، اطلاعرسانی به کشاورزان و پیگیری روند اجرا فراهم شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با ابراز امیدواری نسبت به آینده بخش کشاورزی، به کشاورزان توصیه کرد که با توجه به تاخیر در بارندگیها، کشت پاییزه خود را با توجه به توصیههای کارشناسان و بر اساس ارقام مناسب هر منطقه برنامهریزی کنند.
وی همچنین خبر داد که تمامی بذر و نهادههای مورد نیاز، از جمله بذر دانه های روغنی و گیاهان دارویی، به مقدار کافی تولید و در دسترس کشاورزان قرار گرفته است.