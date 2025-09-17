سد درودزن؛ ستون فقرات تأمین آب در فارس است

‌‌به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، در حاشیه این رویداد کارشناس مسئول مشاور تصفیه‌خانه، پیرامون روند کمی و کیفی تصفیه آب سد درودزن، توضیحاتی ارائه داد.

امید ویسی، گفت: فرآیند تصفیه آب شامل مراحل شیمیایی، فیزیکی و میکروبی است که به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود تا کیفیت آب مصرفی مردم تضمین شود.

کارشناس مسئول مشاور تصفیه‌خانه اضافه کرد: این تصفیه‌خانه با استفاده از فناوری‌های نوین و تحت نظارت کارشناسان مجرب، آب را به سطح استانداردهای بهداشتی می‌رساند.

اهمیت سد درودزن در تامین بخش قابل توجهی از آب شرب

کارشناس کنترل پایداری سد درودزن نیز گفت: سد درودزن یکی از مهم‌ترین سدهای استان فارس است که علاوه بر تأمین آب شرب، نقش اساسی در کنترل سیلاب‌ها، حفظ محیط زیست و تولید انرژی برق‌آبی دارد.

معصومی با اشاره به اهمیت سد درودزن در تامین بخش قابل توجهی از آب شرب، زیست‌محیطی و کشاورزی، افزود: این سد با گنجایش ۹۹۳میلیون مترمکعب، در حوزه آبریز دریاچه بختگان واقع شده و از سال ۱۳۵۱ در مدار بهره‌برداری است.

برپایه این گزارش، خط دوم انتقال آب شرب از سد درودزن به شیراز با ۷۸ کیلومتر طول مسیر، ۴۴۴۰ متر تونل انتقال، دارای ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه با ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر در ثانیه و سه مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی در مجموع ۶۰ هزار متر مکعب است.

این خط انتقال به شکلی طراحی و اجرا شده است که آب پس از انجام فرایند تصفیه و انتقال به مخازن بالادستی، با بهره‌گیری از نیروی ثقلی تا مخازن ابتدای شبکه توزیع شهری شیراز هدایت می‌شود.

در نشست پایانی این رویداد فرهنگی آموزشی، مریم منشادی مشاور مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس در امور زنان و خانواده، گفت: این بازدید در ادامه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با همکاری روابط عمومی این شرکت، برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.

منشادی با اشاره به برپایی نشست‌هایی با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، از اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی در زمینه‌های علمی، فرهنگی و هنری، تا پایان سال برای بانوان شاغل در آب منطقه‌ای فارس خبر داد.

در پایان این رویداد فرهنگی آموزشی، بانوان حاضر به بیان دیدگاه‌‌ها، تجارب و مسائل موجود در محیط اداری پرداخته و نظرات خود در رابطه با ارتقای جایگاه زنان در مدیریت و افزایش سطح مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها، توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی فعالیت‌های بانوان و نقش آنان در تقویت همبستگی سازمانی و چالش‌های رفاهی و ایجاد تعادل بین کار و زندگی را بیان کردند.

