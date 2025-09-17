خبرگزاری کار ایران
بازرس کل استان قزوین تأکید کرد؛

لزوم تدوین برنامه مدون برای بازرسی از مراکز اشتغال اتباع غیرمجاز

بازرس کل استان قزوین با بیان اینکه نیازمند برنامه‌ای منسجم برای برخورد با مراکزی که از اتباع غیر مجاز استفاده می کنند هستیم، بر ضرورت پایش و نظارت دقیق‌تر بر اتباع تأکید کرد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، ابوالفضل خمسه با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص اتباع غیر مجاز، بر لزوم هدفمند سازی وتدوین برنامه منسجم در فرایند امور تأکید کرد.

بازرس کل استان با اشاره به وجود اتباع غیر مجاز در استان گفت: وجود اتباع مذکور در استان و شهرستان های ممنوعه بیانگر ضرورت افزایش رصدهای نظارتی و بازرسی در ورودی شهرهای استان و ارتقای هدفمند عملکرد نظارتی در استان است.

وی تطبیق داده‌های آماری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف را امری بسیار مهم و کلیدی دانست و افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت اتباع در استان امری ضروری بوده و بازرسی کل استان از مهرماه سال گذشته دراین خصوص متمرکز بوده وهشدارهای لازم به متولیان امر ارایه شده است.

خمسه بر لزوم افزایش و ارتقای کیفیت بازرسی‌ها تأکید کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد در برخی حوزه ها شناسایی اتباع غیر مجاز مناسب بوده و لیکن در برخی از حوزه ها از جمله کارگاه های ساختمانی ، برخی از واحدهای تولیدی و ... نیازمند ارتقای اشرافیت و بازرسی منظم و مدون است.

بازرس کل استان قزوین در پایان با اشاره به تمرکز اقدامات دستگاه‌ها، بر ضرورت پایش و نظارت دقیق‌تر تأکید کرد.

