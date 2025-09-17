خبرگزاری کار ایران
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان:

پاکسازی مسیر زیر پل نهنگ روگا پس از انسداد ناشی از سیلاب و تجمع سنبل آبی در تالاب انزلی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت: مسیر تردد قایق‌های موتوری در محدوده زیر پل نهنگ روگا در تالاب بین المللی انزلی که بر اثر سیلاب اخیر مسدود شده بود در کمتر از ۲۴ ساعت به‌طور کامل پاکسازی شد.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب، حجم عظیمی از چوب، زباله و گیاه مهاجم سنبل آبی از مسیرهای بالادست رودخانه‌های سیاه درویشان، کلسر و روگاهای بهمبر، سمندق، هندخاله، صوفیانده و ماهروزه وارد محدوده زیر پل نهنگ روگا شد. این حجم از پسماند و گیاه مهاجم سنبل آبی موجب انسداد کامل مسیر تردد قایق‌های موتوری در محدوده‌ای به وسعت تقریبی یک هکتار شد.

وی افزود: با هماهنگی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، عملیات پاکسازی  با بهره‌گیری از دستگاه سنبل روب و بیل مکانیکی آغاز و در نهایت مسیر به‌طور کامل بازگشایی شد و امکان تردد قایق‌های موتوری مجدد فراهم شد.

فرهاد حسینی طایفه گفت: با توجه به اهمیت حفظ جریان طبیعی رودخانه‌ها و جلوگیری از انسداد مسیر حرکت قایق‌های موتوری و مقابله با بحران گیاه مهاجم سنبل آبی، اقدامات فوری و هماهنگ برای پاکسازی مسیر انجام شد.

