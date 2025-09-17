پاکسازی مسیر زیر پل نهنگ روگا پس از انسداد ناشی از سیلاب و تجمع سنبل آبی در تالاب انزلی

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب، حجم عظیمی از چوب، زباله و گیاه مهاجم سنبل آبی از مسیرهای بالادست رودخانه‌های سیاه درویشان، کلسر و روگاهای بهمبر، سمندق، هندخاله، صوفیانده و ماهروزه وارد محدوده زیر پل نهنگ روگا شد. این حجم از پسماند و گیاه مهاجم سنبل آبی موجب انسداد کامل مسیر تردد قایق‌های موتوری در محدوده‌ای به وسعت تقریبی یک هکتار شد.

وی افزود: با هماهنگی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، عملیات پاکسازی با بهره‌گیری از دستگاه سنبل روب و بیل مکانیکی آغاز و در نهایت مسیر به‌طور کامل بازگشایی شد و امکان تردد قایق‌های موتوری مجدد فراهم شد.

فرهاد حسینی طایفه گفت: با توجه به اهمیت حفظ جریان طبیعی رودخانه‌ها و جلوگیری از انسداد مسیر حرکت قایق‌های موتوری و مقابله با بحران گیاه مهاجم سنبل آبی، اقدامات فوری و هماهنگ برای پاکسازی مسیر انجام شد.

