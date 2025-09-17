به گزارش خبرنگار ایلنا، شهردار شیراز در این مراسم ارتقای فرهنگ شهروندی را اولویت اصلی مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: شیراز شهری است باژرفای فرهنگی که نمی توان آن را با اعداد و ارقام اندازه گیری کرد.

محمدحسن اسدی افزود: شیراز از گذشته تاکنون شهری فرهنگی و باستانی بوده و وجود بزرگان مدفون در این شهر موجب شده است که شیراز در اذهان به‌عنوان پایتخت فرهنگی ایران شناخته شود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ شهروندی ابعاد گسترده و متنوعی دارد، گفت: اگر فرهنگ اصلاح و ارتقا پیدا کند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد؛ در همین راستا یک فرهنگسرا به موضوع فرهنگ شهروندی اختصاص یافته است.

اسدی با اشاره به مشکلات مالی مدیریت شهری گفت: از ۹۰ هزار واحد صنفی موجود در شیراز، ۹۰ درصد عوارض شغلی پرداخت نمی‌کنند و ۸۰ درصد از ۹۵۰ هزار وسیله نقلیه این کلان‌شهر نیز عوارض شهری خود را نمی‌پردازند.

شهردار شیراز تصریح کرد: در شیراز ۵۰۰ هزار ملک وجود دارد که ۴۰۰ هزار واحد آن عوارض نوسازی را پرداخت نمی‌کنند و این وضعیت در سطح کشور نیز به همین شکل است.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی و انسان‌محور جزو وظایف لاینفک شهرداری است، گفت: شهرداری ۵۰۰ وظیفه بر عهده دارد و اگر به دنبال توسعه متوازن شهریم باید به این وظایف عمل کنیم.

اسدی افزود: شیراز ۲۵ هزار هکتار وسعت دارد اما عمق و ژرفای فرهنگی آن قابل اندازه‌گیری با طول و عرض جغرافیایی نیست.

به گفته وی، برای تحقق این هدف باید زباله در سطح شهر تولید و رها نشود و ارتباط میان مردم و مدیریت شهری نیز صمیمی و نزدیک باشد. اگر شهرداری می‌خواهد به درآمد برسد باید به سخن مردم توجه کند و مردم هم متقابلاً به سخنان شهرداری گوش دهند؛ این رابطه جاده‌ای دوطرفه است.

شهردار شیراز با بیان اینکه در یک سال گذشته شیراز تقریباً هیچ روز آلوده‌ای نداشته است، گفت: باید قدر این نعمت را دانست و در حفظ آن کوشید. باغات قصردشت خط قرمز مدیریت شهری است و هدف ما حفظ هزار هکتار باغ باقی‌مانده در این محدوده است.

اولین دوره جشنواره شهروند رسانه و ریل‌گذاری تازه‌

معاون فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری شیراز نیز در این مراسم با اشاره به اینکه افتخار داریم نخستین دوره جشنواره شهروند رسانه‌ای را برگزار کنیم، گفت: این رویداد می‌تواند در تقویت نظام ارزشی و بینشی جامعه تأثیرگذار باشد.

محمدعلی چوبینی افزود: نقش اصحاب رسانه به‌عنوان چشم‌های تیزبین و نگاهی تحلیلگرانه بسیار مهم است و می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی مردم در کلان‌شهر شیراز کمک کند.

چوبینی ادامه داد: امسال با برگزاری اولین دوره جشنواره شهروند رسانه، ریل‌گذاری تازه‌ای انجام شد که چراغ راهی برای آینده خواهد بود تا نقش جدی‌تر اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ شهروندی نمایان شود.

رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری شیراز با اشاره به فراخوان جشنواره گفت: در روز خبرنگار فراخوانی منتشر شد و کسانی که در حوزه فرهنگ شهروندی در رسانه فعالیت کرده بودند آثار خود را ارسال کردند. برای این جشنواره نشانی ویژه طراحی شده است تا هر سال بتوانیم بهترین آثار رسانه‌ای در حوزه فرهنگ شهروندی را شناسایی و معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمانی نیازمند تقویت هنجارمندی در جامعه هستیم، گفت: کوچک شدن طبقه متوسط فکری و رشد رادیکال‌های جریان‌های فکری می‌تواند اثرگذاری برنامه‌ریزی‌های فرهنگی را کمرنگ کند.

محمدعلی چوبینی اظهار کرد: بیش از آنکه نیازمند ایجاد دوگانه‌های غیرضرور باشیم باید به سمت ایجاد زندگی بهتر در شهر حرکت کنیم؛ چراکه جامعه امروز به انسان‌هایی نیاز دارد که ارزش‌ها برایشان مهم باشد.

شهروندان، ستون توسعه و فرهنگ پایدار شهری هستند

رئیس هتل بزرگ شیراز نیز بر نقش شهروندان در تقویت فرهنگ، مدیریت شهری و توسعه پایدار تاکید کرد و گفت: این جشنواره فرصتی برای شناسایی توانمندی‌ها و مشارکت داوطلبانه شهروندان در ارتقای امنیت و فرهنگ شهری فراهم کرده است.

رئیس هتل بزرگ شیراز، با اشاره به اهمیت مشارکت خانواده‌ها و تحصیل‌کردگان دانشگاه‌ها، بیان کرد: شهروندان، از داوطلبان تا مدیران، ظرفیت‌های فراوانی دارند که می‌توانند به ارتقای فرهنگ و مدیریت پایدار شهری کمک کنند.

ظهیر امامی افزود: تلاش‌هایی در زمینه مدیریت پسماند، انرژی و سایر بخش‌های شهر در حال اجراست و شهروندان می‌توانند با مشارکت خود، این برنامه‌ها را تقویت کنند.

رئیس هتل بزرگ شیراز همچنین به دستاوردهای مشارکتی در سطح کشور اشاره و تاکید کرد: فعالیت‌های داوطلبانه و از خودگذشتگی شهروندان در پروژه‌های مختلف، الگویی ارزشمند برای توسعه جامعه است.

معرفی برگزیدگان

در پایان جشنواره فاطمه مقدم از روزنامه شهرمردم برای گزارش«شیراز، شهر پلاستیکی» به دلیل نگاه مسئولانه به شرایط زیست شهری اول شد، دانیال طهماسبی نژاد از خبرگزاری ایلنا برای گزارش«هویت بافت تاریخی شیراز عامدانه گم شد» به دلیل توجه ویژه به هویت تاریخی و فرهنگی شیراز دوم شد و محمدحسین نیکوپور از خبرگزاری کتاب ایران برای اثر«شیراز به وصال نرسید» به دلیل نثر شیوا و نگاه نوستالژیک سوم شد.

همچنین فرزانه قنبر دزفولی برای گزارش«پیاده روهای شیراز در تسخیر چرخ های بی قانونی» از خبرگزاری ایرنا ، سیدغیاث الدین ملک‌حسینی از روزنامه خبرجنوب برای اثر«ثبت ملی باغات قصردشت»و احمدرضا مداح از خبرگزاری فارس برای اثر «رنج گردخون» شایسته تقدیر شناخته شدند.

