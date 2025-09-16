رئیس جهاد کشاورزی استان:
خوزستان دومین تولیدکننده خرما در ایران است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به مناسبت ۲۵ شهریور، روز ملی خرما گفت: این استان با تولید سالانه حدود ۳۷۰ هزار تن خرما، بیش از ۲۳ درصد از تولید کشور را در اختیار دارد و بهعنوان دومین تولیدکننده خرما در ایران شناخته میشود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: مناطق جنوبی خوزستان از نخستین خاستگاههای خرما در جهان به شمار میروند و با داشتن بیش از ۷۵ رقم متنوع و بزرگترین ذخایر ژرمپلاسم کشور، ظرفیت ویژهای در این بخش دارند.
به گفته وی، شرایط اقلیمی و خاک حاصلخیز استان در کنار منابع آبی سطحی و موقعیت استراتژیک صادراتی، زمینه مناسبی برای توسعه نخیلات فراهم کرده است.
وی افزود: شهرستان شادگان با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نخل و تولید حدود ۱۵۰ هزار تن خرما در سال، جایگاه نخست تولید خرما در خوزستان را دارد و پس از آن شهرستانهای آبادان، کارون، خرمشهر، بهبهان و ماهشهر قرار میگیرند. همچنین توسعه نخیلات در سالهای اخیر در شهرستانهای شمالی و میانی استان از جمله دزفول، شوشتر، شوش و رامهرمز نیز شتاب گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به مهمترین ارقام خرمای استان گفت: استعمران، برحی، بریم، کبکاب، عویدی، عویمری، زاهدی، دیری، گنطار و جوزی از ارقام شاخص خوزستان هستند که در این میان، خرمای استعمران بیشترین سهم صادراتی را دارد. وی افزود: سالانه حدود ۱۱۰ هزار تن خرمای استعمران توسط کارگاههای بستهبندی خریداری و به کشورهایی همچون روسیه، بلاروس، هند، امارات، چین، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی صادر میشود.
چالشها و برنامههای توسعهای
سلطانی کاظمی خاطرنشان کرد: فرسودگی صنایع بستهبندی، کمبود واحدهای فرآوری و نبود پایانه صادراتی از مهمترین موانع توسعه صادرات خرماست و به همین دلیل، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع فرآوری خرما در اولویت برنامههای استان قرار گرفته است.
وی با اشاره به وجود ۴۱ هزار هکتار نخیلات و حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار اصله نخل در خوزستان گفت: تأمین آب باکیفیت مهمترین چالش این بخش است، چرا که نخیلات نوار جنوبی استان با وجود حقابه تاریخی، به دلیل قرار گرفتن در پاییندست رودخانهها با مشکلات جدی در تأمین آب پایدار روبهرو هستند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین از تدوین بستههای فرصت سرمایهگذاری در حوزه نخیلات خبر داد و افزود: این بستهها در رویدادهای ملی و بینالمللی معرفی و به سرمایهگذاران داخلی و خارجی عرضه میشود.
برنامههای روز ملی خرما
به گفته سلطانیکاظمی، همزمان با روز ملی خرما، نمایشگاه آیفارم در تهران و مجموعهای از رویدادهای آموزشی-ترویجی در شهرستانهای خرماخیز خوزستان برگزار میشود تا ظرفیتهای سرمایهگذاری و ارقام ارزشمند خرما معرفی شوند.
وی در پایان تأکید کرد: خرمای خوزستان علاوه بر نقش اقتصادی و صادراتی، جایگاهی ویژه در فرهنگ و آیینهای بومی استان دارد و بهعنوان محصولی اشتغالآفرین و ارزآور میتواند سهم مهمی در امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور ایفا کند.