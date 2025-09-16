خبرگزاری کار ایران
نفت ستاره خلیج فارس نشان نقره‌ای سه‌ستاره مدیریت انرژی کشور را دریافت کرد

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در دهمین همایش جایزه ملی مدیریت انرژی با اجرای اقدامات گسترده در بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه سراسری، موفق به کسب نشان نقره‌ای سه‌ستاره شد؛ جایزه‌ای که بالاترین سطح ارزیابی ملی در این حوزه محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، در دهمین همایش جایزه ملی مدیریت انرژی که صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴) در مرکز همایش‌های مدیریت صنعتی کشور برگزار شد، شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اجرای برنامه‌های متنوع در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید برق و سوخت مازاد و کاهش فشار بر شبکه سراسری، موفق به دریافت نشان نقره‌ای سه‌ستاره مدیریت انرژی کشور شد.

وحید قانعی‌فرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در تشریح این موفقیت گفت: این جایزه پس از چندین مرحله ممیزی و بازدید میدانی اعطا شد و نشان‌دهنده موفقیت پالایشگاه در افزایش بهره‌وری انرژی است.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی کسب این جایزه، افزایش ظرفیت پالایشگاه بدون احداث واحد جدید بود. با اصلاح واحدهای موجود توانستیم سالانه حدود یک و نیم میلیون دوره صرفه‌جویی انرژی معادل دو تن در ساعت گاز طبیعی داشته باشیم.

او ادامه داد: پالایشگاه علاوه بر دریافت انرژی از شبکه سراسری، بخش قابل توجهی از حامل‌های انرژی را خود تولید کرده و حتی برق مازاد را به شبکه تزریق می‌کند. همچنین در ایستگاه گازی پالایشگاه که ظرفیت ۴۰۰ هزار نرمال متر مکعب دارد، تنها از ۷۰ هزار متر مکعب معادل ۲۵ درصد ظرفیت استفاده می‌شود که نشان‌دهنده مدیریت بهینه انرژی است.

قانعی‌فرد با اشاره به اصلاح تجهیزات انرژی افزود: یکی از چالش‌ها مربوط به طراحی کوره‌ها بود که با تلاش تیم تخصصی بهینه‌سازی شد. همچنین پروژه بازیابی گازهای فلر در دست اجرا است که هیدروژن مازاد را به آمونیاک تبدیل می‌کند و ظرف سه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل پالایشگاه با بیان نقش محوری ستاره خلیج فارس در سبد سوخت کشور گفت: ۴۵ درصد از تولید بنزین کشور توسط این پالایشگاه تأمین می‌شود و تمام محصولات با استاندارد یورو ۵ عرضه می‌شوند. در حال حاضر روزانه ۴۳.۵ میلیون لیتر بنزین و پنج میلیون لیتر اجزای بنزین تحویل دولت می‌شود.

او در خصوص توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توضیح داد: سه مگاوات از برق مورد نیاز پالایشگاه از فشار خوراک ورودی تولید می‌شود و مطالعاتی برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی نیز آغاز شده است. با وجود چالش‌های اقلیمی بندرعباس، این پروژه‌ها با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در حال پیگیری است.

قانعی‌فرد در پایان با تأکید بر همکاری‌های علمی و پژوهشی گفت: تعامل با دانشگاه‌های هرمزگان و مراکز تخصصی کشور، مسیر توسعه فناوری و ارتقای شاخص‌های انرژی و محیط زیستی در پالایشگاه را هموار کرده است.

