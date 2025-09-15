رئیسکل دادگستری استان قزوین:
شهروندان قزوینی حضور اتباع غیرمجاز را اطلاع دهند
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه باید بین اتباع مجاز و غیرمجاز تمایز قائل شویم، گفت: از شهروندان میخواهیم در گزارش حضور اتباع غیرمجاز احساس وظیفه کرده و به نهادهای مربوطه اطلاع دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام علی مصطفوینیا امشب در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با اشاره به موضوع ساماندهی اتباع خارجی گفت: در استان ما دو منطقه برای حضور اتباع تعیین شده، اما آمار دستگیریها در شهرهای مختلف نشان میدهد که این افراد قوانین را رعایت نمیکنند.
وی با بیان اینکه باید بین اتباع مجاز و غیرمجاز تمایز قائل شویم، اضافه کرد: مخالفت ما با افرادی است که بیقانونی میکنند و به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند و برای برنامهریزی بهتر، داشتن آمار و بانک اطلاعاتی دقیق از اتباع خارجی ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با انتقاد از ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز گفت: فردی که به صورت غیرقانونی در کشور است، از همه خدمات شامل، برق، آب و داروخانه که یک شهروند ایرانی برخوردار است، استفاده میکند، این در حالی است که قانون مجازات سختی مانند سه سال حبس برای ورود غیرمجاز پیشبینی کرده است.
حجتالاسلام مصطفوینیا در پایان بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق درباره اتباع غیرمجاز و همکاری همه نهادها از جمله دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات تأکید کرد و افزود: از شهروندان میخواهیم در گزارش حضور اتباع غیرمجاز احساس وظیفه کرده و به نهادهای مربوطه اطلاع دهند.
وی ادامه داد: در هر حال ساماندهی حل مسئله ورود غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مجوز تنها با همکاری و عزم تمامی نهادهای دولتی و مشارکت مردم ممکن است.