به گزارش ایلنا، حسن کربلایی حسنی در جلسه کمیسیون اجرایی و سوانح رانندگی استان مرکزی، افزود: در این رابطه برخی از نقاط حادثه‌خیز خنداب، فرمهین و اراک مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص راهکارهای ممکن برای رفع خطر از این نقاط بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: در این راستا نقاط حادثه‌خیز شهرستان خنداب و تصادفات جاده‌ای این شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در خصوص اقدامات انجام شده برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی مسیرهای پرخطر و تقاطع‌ها گزارش اقدامات در این خصوص ارائه شد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری مرکزی اظهار داشت: وجود 2 نقطه حادثه خیز، 10 پیچ خطرناک در این محور که 6 پیچ در حاشیه راه خنداب قرار دارد، لزوم کاهش سرعت مجاز تردد در این محور ارتباطی، جمله موارد مطرح شده در خصوص محور خنداب است.

کربلایی حسنی تصریح کرد: همچنین نصب تابلوهای ایمنی، افزایش تعداد دوربین، لزوم بازدید میدانی برای به کارگیری حفاظ جاده، از دیگر مواردی است که در خصوص محورهای مواصلاتی شهرستان خنداب مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفته است که باید تدابیر ویژه‌ای برای آن اندیشیده شود.

وی بیان داشت: محور فرمهین - آشتیان حدفاصل شهر فرمهین و شهر صنعتی فراهان نیز بررسی شد و وجود 3 نقطه حادثه‌خیز در این مسیر مورد توجه قرار گرفت. نبود خط‌کشی در بخش‌هایی از محور، ایجاد رمپ ورودی خروجی، لاین رفت و برگشت، افزایش وسایل نقلیه و ترافیک در تقاطع شهر صنعتی فرمهین بررسی شد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری مرکزی تأکید کرد: نیاز به جابه‌جایی تیرهای برق رسانی در محور اراک - بروجرد منتهی به محل پتروشیمی و رفع نقاط خطر در این محور و شناسایی 82 مدرسه با احتمال بروز تصادف که از این تعداد 46 مدرسه در مسیر راه قرار دارد، از دیگر موارد مطرح شده است.

کربلایی حسنی در خصوص اقدامات لازم برای کاهش احتمال تصادف در دُمه‌کمر شهرستان خنداب، ابراز داشت: تعریض و جداسازی این محدوده به عنوان راهکار بلندمدت باید در دستور کار قرار گیرد و برای راهکار کوتاه‌مدت نیز باید سرعتگاه ایجاد و روشنایی تقویت شود.

وی اضافه کرد: در خصوص محور فرمهین آشتیان نیز، نقاط حادثه‌خیز این محور نیز باید اصلاح شود. برای این منظور نیاز است روشنایی، انجام خط‌کشی، اقدامات اصلاحی برای ایمن‌سازی و نصب تابلوهای مورد نیاز انجام شود که باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری مرکزی در پایان گفت: با توجه به تمایل همکاری شهر صنعتی فرمهین برای ایجاد تقاطع غیرهمسطح این اقدام باید پیگیری و در دستور کار قرار بگیرد. این طرح باید در قالب همکاری 2 جانبه تعریف و انجام شود و توجه شود که فرصتی مناسب است.

