دبیر جامعه روحانیت شیراز مطرح کرد؛
انحصاری بودن واردات اقلام ضروری، کشور را به سمت قحطی سوق می دهد
دبیر جامعه روحانیت شیراز انحصاری شدن واردات کالاهای اساسی توسط گروهی خاص را خطری جدی دانست و گفت: انحصاری بودن واردات اقلام ضروری میتواند کشور را به سمت قحطی سوق دهد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری در نشستی به میزبانی ادارهکل اوقاف فارس افزود: باید با این اقدامات برخورد شود و جلوی انحصاری کردن کالاهای اساسی گرفته شود.
وی با بیان اینکه مردم تحت فشار هستند و این فشار روزبهروز بیشتر میشود، تأکید کرد: انتظار داریم مسئولان تعزیرات، امنیتی و قضایی استان با جدیت وارد عمل شوند.
حجتالاسلام طاهری ادامه داد: اختلاف قیمتها در مغازههای نزدیک به هم مردم را سردرگم کرده است. مقام معظم رهبری تأکید کردهاند که باید حداقل ده تا پانزده قلم کالای اساسی با قیمت ثابت عرضه شود تا مردم بدانند چه کالاهایی دچار نوسان نمیشوند.
دبیر جامعه روحانیت شیراز تصریح کرد: در موضوع معیشت برخی فروشگاههای زنجیرهای قیمتها را به دلخواه تغییر می دهند؛ چه برای کالاهای ایرانی و چه خارجی. این همان فشاری است که مقام معظم رهبری بارها نسبت به آن هشدار دادهاند؛ این اقدامات بخشی از نقشههایی است که برای بهزانو درآوردن مردم طراحی شدهاند.
وی با رد برخی شایعات افزود: برخی دوستان تصور میکنند حقوقهای کلان دریافت میکنم، در حالی که حتی هزینه چای خود را در حرم شخصاً پرداخت میکنم و مهمانان شخصیام نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هیچگونه سود یا درآمدی از حرم یا سازمان اوقاف برای بنده وجود نداشته و ندارد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه زندگی طلبگی با فشارهای زیادی همراه است، گفت: طلاب تحت پوشش مرکز خدمات حوزه هستند و این مرکز نیازمند توجه ویژه مسئولان است. این عزیزان سربازان مکتب امام صادق(ع) هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.