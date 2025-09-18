در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
دریاچه ارومیه به تهدید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است
رییس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی گفت: خشکی دریاچه ارومیه دیگر تنها یک بحران زیستمحیطی نیست و به تهدیدی جدی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.
حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار ابلنا، بیان کرد: بیتوجهی به بحران دریاچه ارومیه میتواند تبعات جبرانناپذیری برای استانهای همجوار و حتی کل کشور به همراه داشته باشد.
ممکان با اشاره به وضعیت نگرانکننده این دریاچه گفت: خشکی دریاچه ارومیه تنها یک مسئله زیستمحیطی نیست بلکه، این موضوع به تهدیدی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است که در آینده شاهد افزایش بیماریها در استانهای اطراف خواهیم بود و هزینههای سنگینی بر اقلیم و بخش کشاورزی منطقه تحمیل خواهد شد.
ممکان تأکید کرد: اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، استانهای همجوار با افزایش بیماریها و خسارتهای جبرانناپذیر اقتصادی مواجه خواهند شد.
وی با انتقاد از عملکرد دولتهای مختلف در قبال احیای دریاچه افزود: با وجود تشکیل ستاد احیا در دورههای مختلف، رضایت عمومی از عملکرد آن وجود ندارد و کوتاهی مسئولان در سالهای گذشته باعث شد هزینههای احیای دریاچه چند برابر شود.
نماینده ارومیه تغییر الگوی کشت را از ضروریترین اقدامات برای نجات دریاچه دانست و تأکید کرد: جهاد کشاورزی باید این مسئله را در اولویت قرار دهد. دولت نیز باید به جای اتکای صرف به کشاورزی، مشاغل صنعتی را در منطقه توسعه دهد تا فشار بر منابع آبی کاهش یابد.
ممکان همچنین خشکسالیهای اخیر، تبخیر بالای آب و کاهش بارشها را از عوامل مؤثر در وضعیت فعلی دریاچه برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر ارادهای جدی و هماهنگ میان همه دستگاهها ایجاد نشود، فرصت برای احیای دریاچه از دست خواهد رفت.