خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

دریاچه ارومیه به تهدید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است

دریاچه ارومیه به تهدید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است
کد خبر : 1686405
لینک کوتاه کپی شد.

رییس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی گفت: خشکی دریاچه ارومیه دیگر تنها یک بحران زیست‌محیطی نیست و به تهدیدی جدی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.

حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار ابلنا، بیان کرد: بی‌توجهی به بحران دریاچه ارومیه می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای استان‌های همجوار و حتی کل کشور به همراه داشته باشد.

ممکان با اشاره به وضعیت نگران‌کننده این دریاچه گفت: خشکی دریاچه ارومیه تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست بلکه، این موضوع به تهدیدی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است که در آینده شاهد افزایش بیماری‌ها در استان‌های اطراف خواهیم بود و هزینه‌های سنگینی بر اقلیم و بخش کشاورزی منطقه تحمیل خواهد شد.

ممکان تأکید کرد: اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، استان‌های همجوار با افزایش بیماری‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی مواجه خواهند شد.

وی با انتقاد از عملکرد دولت‌های مختلف در قبال احیای دریاچه افزود: با وجود تشکیل ستاد احیا در دوره‌های مختلف، رضایت عمومی از عملکرد آن‌ وجود ندارد و کوتاهی مسئولان در سال‌های گذشته باعث شد هزینه‌های احیای دریاچه چند برابر شود.

نماینده ارومیه تغییر الگوی کشت را از ضروری‌ترین اقدامات برای نجات دریاچه دانست و تأکید کرد: جهاد کشاورزی باید این مسئله را در اولویت قرار دهد. دولت نیز باید به جای اتکای صرف به کشاورزی، مشاغل صنعتی را در منطقه توسعه دهد تا فشار بر منابع آبی کاهش یابد.

ممکان همچنین خشکسالی‌های اخیر، تبخیر بالای آب و کاهش بارش‌ها را از عوامل مؤثر در وضعیت فعلی دریاچه برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر اراده‌ای جدی و هماهنگ میان همه دستگاه‌ها ایجاد نشود، فرصت برای احیای دریاچه از دست خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی