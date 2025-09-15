به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا قره‌حسنلو در آستانه هفته وقف با تاکید بر اینکه همکاری شوراها و اداره کل اوقاف زمینه‌ساز توسعه وقف در البرز خواهد بود، اظهار کرد: وقف به عنوان یک سنت دیرینه و یک ظرفیت بزرگ اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار استان ایفا کند. شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نمایندگان مردم و نزدیک‌ترین نهاد به جامعه، موظف‌اند بسترهای لازم برای ترویج فرهنگ وقف و حمایت از موقوفات را فراهم آورند.

وی افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز نیز با برنامه‌ریزی‌های هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، اقدامات مؤثری در زمینه حفظ و احیای موقوفات و توسعه فعالیت‌های خیریه انجام داده است. همکاری میان شوراها و اوقاف می‌تواند زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های وقف در جهت رفع نیازهای جامعه را فراهم کند.

رئیس شورای اسلامی استان البرز در پایان تصریح کرد: امیدواریم با هم‌افزایی نهادهای مختلف به‌ویژه شوراهای اسلامی و اداره کل اوقاف، فرهنگ وقف بیش از گذشته در استان نهادینه شود و به توسعه همه‌جانبه البرز کمک کند.

انتهای پیام/