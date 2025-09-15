خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس شورای اسلامی استان تأکید کرد:

همکاری شوراها و اداره کل اوقاف زمینه‌ساز توسعه وقف در البرز

همکاری شوراها و اداره کل اوقاف زمینه‌ساز توسعه وقف در البرز
کد خبر : 1686397
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای اسلامی استان البرز با اشاره به اهمیت سنت حسنه وقف در توسعه اجتماعی و اقتصادی، بر لزوم گسترش همکاری شوراهای اسلامی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های وقف تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا قره‌حسنلو در آستانه هفته وقف با تاکید بر اینکه همکاری شوراها و اداره کل اوقاف زمینه‌ساز توسعه وقف در البرز خواهد بود، اظهار کرد: وقف به عنوان یک سنت دیرینه و یک ظرفیت بزرگ اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار استان ایفا کند. شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نمایندگان مردم و نزدیک‌ترین نهاد به جامعه، موظف‌اند بسترهای لازم برای ترویج فرهنگ وقف و حمایت از موقوفات را فراهم آورند.

وی افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز نیز با برنامه‌ریزی‌های هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، اقدامات مؤثری در زمینه حفظ و احیای موقوفات و توسعه فعالیت‌های خیریه انجام داده است. همکاری میان شوراها و اوقاف می‌تواند زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های وقف در جهت رفع نیازهای جامعه را فراهم کند.

رئیس شورای اسلامی استان البرز در پایان تصریح کرد: امیدواریم با هم‌افزایی نهادهای مختلف به‌ویژه شوراهای اسلامی و اداره کل اوقاف، فرهنگ وقف بیش از گذشته در استان نهادینه شود و به توسعه همه‌جانبه البرز کمک کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی